Chinesische Airlines fordern Entschädigung von Boeing für 737 Max

PEKING (dpa-AFX) - Chinesische Fluggesellschaften fordern Entschädigung vom US-Hersteller Boeing , weil ihre Maschinen vom Typ 737 Max nach zwei Abstürzen am Boden bleiben müssen.



Wie chinesische Staatsmedien am Mittwoch berichteten, verlangen Air China, China Southern und China Eastern Airlines so bald wie möglich Verhandlungen mit Boeing über einen Kompensationsplan für ihre Ausfälle.

Beim Absturz einer Boeing 737 Max von Ethiopian Airlines im März und einer Maschine gleichen Typs der indonesischen Fluglinie Lion Air im Oktober 2018 waren insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. In beiden Fällen war möglicherweise fehlerhafte Software verantwortlich, sodass seither ein Startverbot für den Passagierjet gilt.

Boeing hat weltweit bisher rund 370 Maschinen der 737-Max-Reihe ausgeliefert. Von den drei staatlichen chinesischen Airlines hat China Southern mit 24 Maschinen die größte Flotte des Typs in China. Air China besitzt 15 und China Eastern 14 von den Flugzeugen./lw/DP/jha