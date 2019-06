Chinesisch-russischer (Harbin) Wirtschafts- und Handelsindex dient als Barometer für bilateralen Handel

Harbin, China (ots/PRNewswire) - Der chinesisch-russische (Harbin)Wirtschafts- und Handelsindex wurde am 16. Juni in Harbin, Hauptstadtder Provinz Heilongjiang im Nordosten Chinas, veröffentlicht.Der Index, der von Experten aus Einrichtungen wie der ChineseAcademy of Social Sciences (CASS), der Renmin University of China(RUC) sowie der University of International Business and Economics(UIBE) entwickelt und vom China Economic Information Service (CEIS)angelegt wurde, soll auf umfassende, vielschichtige und objektiveWeise den wirtschaftlichen Austausch sowie Handelsbeziehungenwiedergeben und zusätzlich über die Handelsentwicklungstendenzenzwischen China und Russland informieren.Die erste Ausgabe des chinesisch-russischen (Harbin) Wirtschafts-und Handelsindex, die sowohl einen nationalen als auch regionalenHandelsindex umfasst, bezieht sich insbesondere auf denchinesisch-russischen Handelsindex, den chinesisch-russischen Import-und Exportindex, den industrieinternen Handelsindex sowie denHandelskomplementaritätsindex.Zusätzlich beeinhaltet sie den Index, der sich mit der urbanenBeeinflussung Harbins beschäftigt und durch die Bereitstellungrelevanter Entscheidungshilfen dazu beitragen wird, Harbin zu einemgegenüber Russland offenem Drehkreuz werden zu lassen.Laut Ma Youjun, ein Experte der Heilongjiang Provincial Academy ofSocial Sciences, sei der Index nicht nur als eine umfassendeBestandsaufnahme bzw. Forschungsarbeit bezüglich der Zusammenarbeitzwischen Heilongjiang und Russlands Ansprechpartnern zu sehen,sondern gelte darüber hinaus als datenunterstützender Leitfaden fürdie Wirtschafts- und Handelskooperation der Länder. Er fügte hinzu,dass Unterstützung im Bereich Big Data für zukünftige regionale,investitionelle und industrielle Kooperationen zwischen China undRussland erforderlich sei.Pressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: China Economic Information Service, übermittelt durch news aktuell