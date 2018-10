Chinesisch-kanadische Schauspielerin Josie Ho erhält den Time Machine Award beim SITGES Filmfestival in Katalonien

Toronto (ots/PRNewswire) -Josie Ho ist eine preisgekrönte Schauspielerin undFilmproduzentin, die in mehr als 50 Filmen mit zahlreichen Preisenausgezeichnet wurde, darunter "The Supreme Best Supporting Actress"bei den PIFFA Awards 2017 für ihre Rolle in dem Film "In The Room"und den prestigeträchtigen Preis für "Beste Schauspielerin" auf dem43. SITGES Filmfestival in Spanien für ihre Rolle in dem Film "DreamHome" im Jahr 2010.Einige weitere Filme, für die Josie bekannt ist:- Beste Nebendarstellerin 2017, Profima International Film Fest andAwards 2017 "In The Room"- Beste Nebendarstellerin 2014, HK TVB Anniversary Awards "TomorrowIs Another Day" (Fernsehserie)- Nominiert für beste Schauspielerin 2011, 30th HK Film Awards "DreamHome"- Beste Schauspielerin 2010, SITGES Internationales Festival desfantastischen Films, Spanien "Dream Home"- Nominiert für Beste Nebendarstellerin 2005, 10th HK Golden BauhiniaAwards "Butterfly"- Beste Nebendarstellerin 2004, 23th HK Film Awards "Naked Ambition"Josie ist die einzige Hauptdarstellerin aus Hong Kong mit Relevanzin Asien und Europa. Diese Auszeichnung kommt in einem entscheidendenMoment in Josies Karriere, da sie nach aussagekräftigen Rollen sucht.Sie kommt auch zu einer Zeit, in der Spitzenjournalismus den Blickdarüber hinaus öffnet, wer Hauptrollen in großen Filmen erhält. CrazyRich Asians dominiert nach wie vor die Kinokassen. Jetzt kann Josieglänzen.Sie hat eine interessante Fangemeinde, die sowohl an ihrerFilmografie als auch an ihrer Musik interessiert ist. Über dieseFangemeinde kommentiert Josie: "Ich liebe ihren künstlerischen Vibe,sie sind diejenigen, die zum Filmfestival kommen und dann bei meinenKonzerten jammen, das ist cool."INFORMATION ZU SITGESDas SITGES Internationale Festival Kataloniens des fantastischenFilms ist das größte Fantasy-Filmfestival der Welt und gleichzeitigder kulturelle Ausdruck mit der größten Medienwirkung in Katalonien.Das SITGES Festival wurde 1968 als ein stimulierendes Universum vonBegegnungen, Ausstellungen, Präsentationen und Screenings vonFantasy-Filmen aus aller Welt gegründet.SITGES ist unter der Hollywood-Elite sehr beliebt und ist Jahr fürJahr eine Medienattraktion. Es wurde unter anderem von Top-Filmstars,Regisseuren und Produzenten wie Quentin Tarantino, Sir AnthonyHopkins, Jodie Foster, Paul Verhoeven, Ralph Fiennes, George A.Romero, Cameron Diaz, Viggo Mortensen, Bell, Dino de Laurentii,Guillermo del Toro, William Friedkin, Susan Sarandon besucht.IMBD-Profil: https://www.imdb.com/name/nm0387319/Website: josieho.comInstagram: @Josiehochiu~Josie Ho Medienkontakte für Interviewanfragen~KANADA: Niki Papaioannou, Principal, NIKI INC., Niki@nikiinc.ca,+1-416-568-9525; USA: Mike Liotta, Vice President,mike@truepublicrelations.com. TRUE PUBLIC RELATIONS; HONG KONG:Michelle Leung 852filmspr@gmail.com, Alternative E-Mailadresse:mleung0715@gmail.com; JAPAN: Elli Shibata mi-hopi@sf.so-net.ne.jp,Noriyuki Okoshi noriyukiokoshi@gmail.comOriginal-Content von: Niki Inc, übermittelt durch news aktuell