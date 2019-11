Chinas jüngste Schritte in Bezug auf IP-Schutz führen zu beispiellosem Gerichtsurteil zugunsten der schwedischen Skintech-Marke FOREO

Shanghai, China (ots/PRNewswire) - In einem beispiellosenGerichtsurteil in Shanghai wurde FOREO (http://www.foreo.com/), einerschwedische Skintech-Marke, ein Urteil in Höhe von 3 Millionen RMBzugesprochen, angeblich die größte fälschungsbezogene Auszahlung fürDesignverletzungen in der Geschichte des Shanghai IntellectualProperty Court, so die öffentlichen Daten.Der Gerichtsbeschluss zugunsten des schwedischenBeauty-Tech-Unternehmens FOREO (http://www.foreo.com/) folgte auf ein24-monatiges IP-Gerichtsverfahren und auf einen 12-monatigen Prozess,der die beklagte Kingdom Zhuhai Company für schuldig befand, dasFOREO LUNA (https://www.foreo.com/luna-3)-Designpatent mit seinemeigenen KD308-Produkt verletzt zu haben.Die Gerichte entschieden zugunsten von FOREO und schriebenGeschichte, als sie eine Entschädigungszahlung für wirtschaftlicheVerluste und angemessene Ausgaben in Höhe von 3.000.000 RMB (ca.450.000 USD) verhängten - die größte gerichtlich entschiedeneAuszahlung für Designverletzungen eines Shanghaier Gerichts.Der Angeklagte, die Zhuhai Company, soll mehr als 35 Millionen RMBaus Online-E-Commerce Verkäufen, hauptsächlich auf den PlattformenAlibaba (https://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=foreo&isPremium=y) und Tianmao (https://list.tmall.com/search_product.htm?q=foreo&type=p&vmarket=&spm=875.7931836%2FB.a2227oh.d100&from=mallfp..pc_1_searchbutton), erzielt haben.Das Gericht musste entscheiden, ob das Produkt KD308 desAngeklagten das Designpatent der LUNA-Produktlinie verletzt hatte,und wie der Schaden berechnet werden sollte.In beiden Punkten wurde der Angeklagte aufgefordert, dieEntschädigung zu zahlen und die Verletzung des Designpatents vonFOREO unverzüglich einzustellen, nachdem zu dem Schluss gekommenwurde, dass KD308 trotz einiger absichtlicher Änderungen, wie einerzusätzlichen Wölbung und zusätzlichen Wellenlinien, dennoch alsVerletzung des LUNA-Designpatents angesehen wurde.Im Gespräch über das Gerichtsverfahren kommentierte Kelsay Tang,Global Legal Director von FOREO: "Das Gericht hat einenDurchsuchungsbefehl erlassen, der es uns ermöglichte, relativobjektive Zahlen über die Plattformen Tianmao und Alibaba zuerhalten. Mit Netzwerkplattform-Technologien haben wir festgestellt,dass 358.074 Stück KD308 verkauft wurden und dass das Umsatzvolumenbei 35.262.990 RMB lag.""Unter Berücksichtigung des Einzelhandelspreises, des angemessenenGewinns und des Designpatent-Beitrags von LUNA kam das Gericht zu demSchluss, dass unsere Forderung von 3.000.000 solide war. Da derIP-Schutz in China ein relativ neues Konzept ist, das nicht mit demPatentrecht von 1984 zu verwechseln ist, konnten wir in den letztenJahren große Fortschritte beim IP-Schutz feststellen, doch dieserFall sprengt den Rahmen.""Innerhalb von FOREO gibt es viele Fälle in China, in denenFälscher von FOREO-Produkten inhaftiert wurden, was wir ohne dieUnterstützung durch den chinesischen Rechtsrahmen nicht hättenerreichen können", fügte Herr Tang hinzu.Laut dem Global Brand Counterfeiting-Bericht von 2018 beliefensich die weltweiten Verluste durch Fälschungen im Jahr 2017 auf mehrals 320 Milliarden(https://daxueconsulting.com/counterfeit-products-in-china/), wobei80 % der weltweiten Fälschungen aus China stammten.Am 1. Januar 2019 trat Chinas neues E-Commerce-Gesetz (https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/2180194/heres-how-chinas-new-e-commerce-law-will-affect-consumers-platform) in Kraft und könnte daserste Anzeichen eines Wandels bei Fälschungen in China sein. Das neueGesetz gilt für drei Arten von Betreibern: Betreiber vonE-Commerce-Plattformen wie Taobao; Drittanbieter, die Waren undDienstleistungen auf der E-Commerce-Plattform anderer verkaufen, undOnline-Händler, die ihre eigenen Websites betreiben oder über andereNetzwerkkanäle, wie beispielsweise Social Media-Websites, Geschäftetätigen.Das neue Gesetz übte zunehmen Druck (https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/2180194/heres-how-chinas-new-e-commerce-law-will-affect-consumers-platform) auf die Online-Händler aus, was den Kampfgegen Fälschungen und Nachahmungen auf ihren Websites angeht. Esdeckt nicht nur die Anforderungen an die Registrierung undLizenzierung von E-Commerce-Betreibern ab, sondern auch Besteuerung,elektronische Zahlungen und die Beilegung von Streitigkeiten imZusammenhang mit E-Commerce und bietet Schutz für geistiges Eigentum,so ein Beitrag der in Hongkong ansässigen Anwaltskanzlei Deacons. (https://www.deacons.com/news-and-insights/publications/china-passes-new-e-commerce-law-a-safe-harbour-with-chinese-characteristics.html)Das neue Gesetz betrifft die chinesischen E-Commerce-Anbieter undmacht nun alle Betreiber von E-Commerce-Plattform (https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/2180194/heres-how-chinas-new-e-commerce-law-will-affect-consumers-platform)engemeinsam verantwortlich (https://www.scmp.com/tech/apps-social/article/2180194/heres-how-chinas-new-e-commerce-law-will-affect-consumers-platform), wenn sie beim Verkaufvon gefälschter oder nachgeahmter Ware auf ihren Websites erwischtwerden, die notwendigen rechtlichen Bestimmungen unterliegen. Früherwaren einzelne Händler allein dafür verantwortlich, wenn Sie beimVerkauf von gefälschter Ware erwischt wurden. Jetzt könnenE-Commerce-Händler mit einer Geldstrafe von bis zu 2 Millionen RMBbelangt werden.Filip Sedic, Gründer von FOREO, meint dazu, dass die Bekämpfungvon Fälschern vor Ort in China viel effizienter sein wird als in denVereinigten Staaten oder Europa, was dem westlichen Glauben etwaswiderspricht, wobei der aktuelle Fall ein Beweis dafür ist. "Obwohldieses Urteil für FOREO einen großen Sieg darstellt, bleibt dieTatsache bestehen, dass die chinesischen Gerichte gegen Fälschungenin ihrem eigenen Hinterhof ankämpfen, und es funktioniert. Wir sindwirklich dankbar für die große Unterstützung des chinesischenRechtssystems, nicht nur in Shanghai und in diesem Fall, sondern inganz China, wo das Rechtssystem den Wandel unterstützt und den Grundfür den Handelskrieg in China generell in Angriff nimmt."Einzelhändler und Märkte, nicht nur in China, sondern weltweit,müssen dem IP-Schutz von Marken einen höheren Stellenwert einräumen.Wir haben volles Vertrauen in den kontinuierlichen Kampf gegenFälschungen mit Unterstützung des chinesischen Rechtssystems undmithilfe Chinas neuester E-Commerce-Gesetzgebung und dem Einsatz vonRechtsexperten-Teams. Bei FOREO arbeitet unser engagiertesRechtsexperten-Team rund um die Uhr gegen Fälschungen, gelegentlichan mehr als 30 Fällen gleichzeitig. Weltweite Fälschungen haben einenWert von mehr als 460 Milliarden USD, das entspricht ca. 2,5 % desWelthandels", fügt Herr Sedic hinzu.Trotz Fälschungen verfügt FOREO über eine starke Position inChina, wenn es in die wichtigste Einzelhandelsperiode des Jahreseintritt, in der der Umsatz bis zum Jahresende voraussichtlichHunderte von Millionen erreichen wird. So groß ist die Nachfrage undder Bekanntheitsgrad der LUNA-Produktlinie, dass FOREO im vergangenenJahr für Singles-Day-Verkäufe den zweiten Platz hinter iPhone belegenund einen Umsatz von 100 Millionen RMB erzielen konnte.FOREO wurde 2013 mit dem legendären Gesichtsreinigungsgerät LUNAgegründet und ist seitdem mit Rekordgeschwindigkeit gewachsen. Alledrei Minuten wird ein LUNA-Gerät weltweit verkauft. DasBeauty-Powergerät ist mittlerweile in 77 Ländern weltweit präsent unddominiert die Reise-Einzelhandelsbranche. Es ist bei mehr als 10.000Einzelhändlern und Unternehmen erhältlich. Die Marke ist dafürbekannt, die Grenzen technologisch fortschrittlicher Beauty- undSkin-Technologie zu sprengen und hat sich in weniger als sechs Jahrenzu einer wichtigen Kraft in der Beauty-Branche entwickelt und bisheute mehr als 160 Design- und Produktpreise gewonnen (https://www.foreo.com/mysa/foreo-takes-tfwa-frontier-awards-by-storm/).Zum Schutz seiner 20 Millionen Kunden verfügt jedes Foreo-Produktüber eine einzigartige Seriennummer, die direkt durch Registrierungauf den Garantieseiten von FOREO.com (http://www.foreo.com/) alsForeo-Marke bestätigt werden kann.Weitere Informationen zu FOREO oder um zu erfahren, ob Sie eingefälschtes FOREO LUNA-Gerät gekauft haben, finden Sie aufwww.foreo.com.Hinweise an die Redaktion- Das FOREO-Designpatent mit der Nummer ZL201330013432.2 gilt fürProdukte der LUNA-Serie von FOREO und als Patent inGerichtsverfahren wegen Patentverletzung.- Das gegen das Patent verstoßende Produkt ist KD308 der KingdomZhuhai Company, das auf E-Commerce-Plattformen verkauft wurde.- Der vollständige Gerichtsbericht und das Verfahrensdokument sindauf Anfrage erhältlich.