Chinas größtes Pfirsichblütenfeld fördert Tourismusboom in der Guian New Area

Guian New Area, Chinas staatlichanerkannte New Area auf nationaler Ebene in Guizhou in Chinasmittlerem Westen, zieht in ihrem neuen Panoramabereich dieAufmerksamkeit von Touristen durch die blühende pinkfarbeneBlütenpracht im aktuell größten Pfirsichblütenfeld Chinas auf sich.Die Blütezeit findet dieses Jahr ihren Höhepunkt Ende März.Die 12 km2 (4,6 Quadratmeilen) große Fläche umschließt 600.000Bäume mit beinahe 20 verschiedenen Pfirsichsorten und bietet in Guiandie beste Aussicht auf die Pfirsichblüten. Die verschiedenen Bäumetragen früh Früchte und einige Spätblüher verlängern die malerischeBlütezeit über einen Monat, in dem der Park bis Anfang April in einMeer aus pinkfarbenen Blumen getaucht ist. Im Park befindet sich auchein spezieller Garten, der der chinesisch-japanischen Freundschaftgewidmet ist.Neben Pfirsichblüten ist das Gebiet auch reich an Natur, Kulturund Geschichte. Es ist das Zuhause der prähistorischenNiupodong-Höhle, einer der größten archäologischen Funde in China(2016), und des Wanhua-Klosters, eine heilige buddhistische Stätte inGuizhou. Besucher der Region sind ebenfalls von der authentischenKultur der 17 verschiedenen ethnischen Minderheitsgruppen fasziniert,einschließlich der Miao, Bouyi, Dong, Zhuang, Yao und Bai. In einerUmfrage von 2016 wird geschätzt, dass über 800 Sehenswürdigkeiten indem Gebiet großes touristisches Potenzial bergen, einschließlich zweiSehenswürdigkeiten der nationalen Bewertungskategorie 5, elf derKategorie 4 und 124 der Kategorie 3. 615 Sehenswürdigkeiten wurdenneu entdeckt und 16,7 % der Gesamtanzahl von Sehenswürdigkeitenwurden als erstklassig eingestuft.Die Entwicklung eines neuen Freizeitparks ist in Planung, wobeider Fongde Theme Park und ein Science-Fiction-Freizeitpark bereit fürunternehmerische Zusammenarbeit sind. Guian wird weiterhin bestehendeProjekte unterstützen und in diese investieren, wie z. B. die YunmanLake International Resort Area, ein Kulturerbe-Park, der die Bräuchevon Guizhous bunten ethnischen Gruppen zeigt, ein modernerDemonstrationsbereich für Weidenutzung und eine Stadt mitThermalquellen.Diese bestehenden Einrichtungen werden weiterhin die Säulen desTourismus bilden und die Qualität der in diesem Gebiet erbrachtenDienstleistungen definieren. Mit einem Investitionsziel, das sich auf145 Millionen USD beläuft, wird davon ausgegangen, dass in dem Gebietbis Jahresende 100 Projekte abgeschlossen werden."Um für eine bessere Reiseerfahrung zu sorgen, legt Guian inmittender wunderschönen Guizhou-Berge neue Panoramastraßen an", sagteXiaorong Liu, Leiterin vom Guian Tourism & Cultural IndustryDevelopment Center. "Ebenfalls möchten wir die bezaubernden lokalenTourismusressourcen als einen neuen Entwicklungsmotor für dieWirtschaftszone einführen."2016 begrüßte die Guian New Area beinahe 3,8 Millionen Besucherund erzielte einen Umsatz von 290 Millionen USD, was einem Anstiegvon 90 % bzw. 80 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.Investitionen in neue Tourismusplätze beliefen sich auf 188 MillionenUSD, da die regionale Regierung sich dazu verpflichtete, mehrAktivitäten und Erlebnismöglichkeiten für Besucher anzubieten.Informationen über Guian New AreaDie Guian New Area ist die achte New Area in China auf nationalerEbene und trägt drei wesentliche Verantwortungen: ein Hauptmotor fürdas Wirtschaftswachstum in Westchina zu sein, neue Wege bei derwirtschaftlichen Eröffnung zu beschreiten und den Standard für solideund dynamische Ökosystem-Zonen zu setzen.