Chinas größte Ausstellung für Geschenkartikel und Haushaltswaren findet im April 2017 statt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die 25. China InternationalGifts, Handicrafts, Watches & Houseware Fair (internationalechinesische Messe für Geschenkartikel, Kunsthandwerk, Uhren undHaushaltswaren) in Shenzhen soll planmäßig vom 25.-28. April 2017 imShenzhen Convention & Exhibition Center stattfinden. Auf Chinasführender Handelsmesse für Geschenkartikel mit 5.000 Ständen auf demMessegelände finden Sie um die 500.000 verschiedene Produkte, die fürKreativität und hohe Qualität stehen und direkt von erstklassigenAnbietern zu günstigen Preisen angeboten werden. Die Veranstaltungwird von Reed Huabo Exhibitions organisiert.Die größte Veranstaltung für Geschenkideen auf dem chinesischenFestlandAuf dieser einzigartigen Angebotsplattform kommen dieGeschenkefreunde des Landes und Branchenfachleute zusammen, um alleerdenklichen Produkte, die auf dem Markt für Geschenkartikelerhältlich sind, direkt anzufassen, zu erleben, zu spüren, zuvergleichen und zu kaufen: Geschenke für geschäftliche Zwecke,Geschenke für Unternehmen, Werbegeschenken, Geschenke mitOriginaldesign, persönliche Geschenke oder Geschenke je nachJahreszeit. Voraussichtlich werden mehr als 20 Ausstellungskategorienauf dem 110.000 Quadratmeter großen Ausstellungsgelände in 9 Hallenzu sehen sein.Lernen Sie die 2.500 Aussteller direkt kennen und bauen SieBeziehungen zu denjenigen auf, die für den Ausbau vonProduktionskapazitäten verantwortlich sind, neue Trends, Innovationenund ein großes Spektrum an Produkten vorstellen, die insbesondere fürIhr Geschäftsfeld geeignet sind, und sammeln Sie neues Erkenntnisseüber das Wettbewerbsumfeld, damit Sie ihr Geschäftsmodell zum Erfolgführen können.Höhepunkte der Ausstellung- Der Maker Gallery Pavillon soll Kaufinteressierten helfen,einzigartige, kreative Produkte zu finden. Unterschiedlicheinnovative, intelligente und hoch leistungsfähige Produkte miteinem großartigen Design werden auf der Ausstellung präsentiert.- 40 Prozent der lokalen Produzenten können sich auf ihre Stärke alsleistungsfähige OEMs und ODMs stützen oder sind in derProduktanpassung tätig.- Über 20 Verbände der Geschenkartikelbranche undWirtschaftsvereinigungen vom chinesischen Festland werden ihrelokalen Spezialprodukte auf der Veranstaltung präsentieren.- 5 Kategorien für topaktuelle Elektronikprodukte --Verbraucherelektronik, Elektronische Mobilgeräte, Haushaltsgeräte,3C-Digital-Produkte und das Intelligente Zuhause -- sollen auf derMesse vorgestellt werden.Dienstleistungen mit Mehrwert stehen zur Verfügung, um IhreTeilnahme an der Messeveranstaltung so effizient wie möglich zugestalten und damit Sie alles, was sie brauchen, unter einem DachfindenKäufer werden sich an einem umfassenden Serviceangebot erfreuenkönnen, durch das noch mehr Gelegenheiten zum Handel und noch mehrAngebote aus der Branche bereitstehen.- Für vorangemeldete ausländische Kunden steht ein kostenloserÜbersetzungsservice vor Ort jeweils für eine Stunde zur Verfügung.- Professionelle Vermittlungsdienste helfen Käufern dabei, passendeProdukte und Lieferanten zu finden.Über Reed HuaboReed Huabo, das einflussreichste Unternehmen für Ausstellungen inChina, ist Mitglied von Reed Exhibitions, dem weltweit führendenMesseveranstalter, der seinen Sitz im Vereinigten Königreich hat. DasUnternehmen hat sich der Aufgabe verschrieben, die Entwicklung derBranche anzuführen und beständig einen Mehrwert für Kunden aus derganzen Welt zu schaffen.Weitere Informationen und Freikarten erhalten Sie unter:www.chinagiftsfair.comPressekontakt:Tracy Liu+85-755-3398-9311tracy.liu@reedhuabo.comOriginal-Content von: Reed Huabo Exhibitions, übermittelt durch news aktuell