Chinas führende Universität zeigt durch Internationalisierung einen ausgeprägten Innovationsgeist

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 21. Oktober 2017 wurde derZhejiang University International Campus offiziell eröffnet. Vor etwaeinem Jahr trat Professor Philip T. Krein, ein außerordentlicherProfessor der American Academy of Engineering, der ZhejiangUniversity (ZJU) in China bei. An dieser Universität, die den Rufeines "orientalischen Oxfords" genießt, erhielt er einen neuen Titelals vollzeitbeschäftigter Dekan der Zhejiang University/University ofIllinois des Urbana-Champaign Institute (das ZJU-UIUC Institute).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/607615/Haining_International_Campus_Zhejiang_University.jpgDas gemeinsame Institut wurde auf dem Haining International Campusder ZJU eingerichtet. Als neues Modell für länderübergreifendeBildung wird das Institut mittels eines Spitzenlehrplans undRessourcen von der UIUC, die durch gleichwertige Beiträge der ZJUergänzt werden, eine erstklassige Ingenieursausbildung bieten. Der inder Hangzhou Bay - ein Kerngebiet der Jangtse-Delta-Region - gelegeneInternational Campus erstreckt sich über eine Fläche von etwa 80Hektar, auf der sich auch das gemeinsame ZJU-Imperial Labor fürAngewandte Datenwissenschaft und das ZJU-UoE (University ofEdinburgh) Institute, usw. befinden. Aufgrund des ehrgeizigen Plansder chinesischen Regierung, die Hangzhou Bay in einen Motor fürwirtschaftliche Innovation zu wandeln, bzw. eine chinesische Versionder San Francisco Bay Area zu schaffen, erhielt dieser neue ZJUCampus enorme Aufmerksamkeit."Der Bau des International Campus ist ein weiterer wichtigerErfolg des Internationalisierungsvorhaben der Zhejiang University",so Professor SONG Yonghua, Executive Vice President der ZJU undGründungsdekan des International Campus. Nach vielen Jahren einerinternational ausgerichteten Führungsweise der Hochschule entwickeltedie ZJU 2013 eine "4S Global Strategy", die unverwechselbar undeffektiv ist, nämlich "strategisch" ("strategic"), "bedeutend"("substantial"), "nachhaltig" ("sustainable") und "serviceorientiert"("service-oriented"). "Beruhend auf der neuen chinesischen Normbietet die '4S Global Strategy' den theoretischen und praktischenRahmen für die Internationalisierung der ZJU, während sich auf allebewährten Praktiken der gegenwärtigen weltweit führendenUniversitäten gestützt wird", so SONG.Die ZJU ist eine von Chinas führenden Universitäten, die einerInternationalisierung entgegenschreiten. Mit Implementierungnationaler Strategien, wie eine "Verjüngung des Landes durchWissenschaft und Bildung" und einer "Stärkung des Landes durchTalente" zeigte Chinas höheres Bildungswesen in den letzten Jahrenein neues Muster der Weltoffenheit sowie Entwicklung und treibt dankder aktuellen Regierungsunterstützung durch die "Double First-ClassInitiative" in Richtung Mittelpunkt des weltweit höherenBildungswesen.China entsendet eine zunehmende Anzahl von Studierenden anausländische Universitäten, während mehr und mehr Ausländer eineHochschulausbildung an chinesischen Institutionen in Anspruch nehmen.Das wiederum hat zu einem höheren Maß an Internationalisierung in derPersonalentwicklung geführt. 2016 belief sich die Anzahl chinesischerStudierenden, die im Ausland studieren, auf 545.000 in insgesamt etwa180 Ländern sowie Regionen und China entsendet nun weltweit diemeisten ausländischen Studierenden. Im gleichen Jahr studierten über443.000 ausländische Studierende in China, was China zum beliebtestenBildungsziel in Asien machte. Zusätzlich zeigt China einen starken"Magneteffekt" für ausländische Talente und bezeugt seit der Gründungder Volksrepublik in China im Jahr 1949 die größte Flut chinesischerStudierender, die nach ihrem Studium im Ausland zurück nach Hausekehren. Gegen Ende von 2016 belief sich die Anzahl heimgekehrterStudierender in China auf über 2,65 Millionen.Die ZJU, die 1897 gegründet wurde, ist eine der jüngsten modernenHochschuleinrichtungen, die von den Chinesen selbst gegründet wurde.Nach 120 Jahren Entwicklung ist sie nun eine der Spitzenuniversitätenin China. Laut Daten, die von Essential Science Indicator (ESI) imNovember 2017 veröffentlicht wurde, zählt die ZJU in 18 Fachbereichenzu den führenden 1 % und schaffte es mit fünf Fachbereichen in dieListe der weltweit Top 50 akademischen Institutionen und verzeichnetsomit die beste Leistung unter seinen Mitstreitern in Festland China.Mit zunehmender Kooperation zwischen chinesischen undausländischen Universitäten, legt China seine Bildungsressourcen mitinternationalen Partnern zusammen. Ende 2016 hatte Chinabildungsbezogene Kooperations- und Austauschbeziehungen mit 188Ländern und Regionen aufgebaut, betrieb Bildungszusammenarbeit und-austausch mit 46 internationalen Organisationen und unterzeichnetemit 47 Ländern und Regionen Vereinbarungen zur gegenseitigenAnerkennung von Hochschulabschlüssen. Es gibt 2.480chinesisch-ausländisch gemeinsam geführte Bildungsinstitutionen und-projekte, die vom chinesischen Bildungsministerium bewilligt sind.Seit September 2017 hat die ZJU verschiedene Formen derZusammenarbeit mit über 170 Universitäten bzw. Bildungsinstitutionenin 34 Ländern auf fünf Kontinenten aufgenommen. 2016 nahmen mehr als4.800 Studierende der ZJU an einem internationalen Austauschprogrammteil, während es über 3.400 ordentliche Studierende auf seine eigenenCampusse zog.Bezüglich der Internationalisierung chinesischer Universitätenbemerkte Professor Krein, dass vor dem Hintergrund der Globalisierungdie Menschheit zunehmenden Herausforderungen gegenübersteht, währendGlobalisierung gleichzeitig beispiellose Möglichkeiten fürZusammenarbeit im höheren Bildungswesen bietet. Durch interkulturelle
und regionsübergreifende Kooperation erhalten Studierende mehr
Möglichkeiten ihre Fähigkeiten für Forschung und Innovation zu
entwickeln, zu zukünftig führenden kreativen Talenten zu werden und
sich besser am Wirtschaftswachstum sowie sozialen Fortschritt zu
beteiligen.