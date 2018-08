Chinas christenfeindliche Politik unter Xi Jinping / Kommunismus treibt Christenverfolgung voran - Pastoren wehren sich (FOTO)

Kelkheim (ots) -Mit einer gemeinsamen Erklärung haben sich 48 Pekinger Hauskirchengegen die zunehmende Beschneidung der Religionsfreiheit durch diekommunistische Partei und Regierung in China zur Wehr gesetzt. Dasberichtet das Hilfswerk für verfolgte Christen Open Doors. DieKirchen machen damit auch auf die beunruhigende Entwicklung seit demInkrafttreten neuer Religionsgesetze im Februar 2018 aufmerksam.Typisch für die verstärkte Unterdrückung und wachsende staatlicheKontrolle ist eine Anordnung an Kirchen in der Provinz Henan vomJuli: In jedem Gottesdienst sind demnach die Nationalhymne zu singenund die Flagge zu hissen. Außerdem sollen die Geistlichen persönlicheDaten ihrer Mitglieder vorlegen. Allein im März 2018 wurden in derStadt Nanyang rund 100 Kirchen geschlossen. Für gesamt China gilt,dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht an Gottesdienstenteilnehmen dürfen. Das Regime will sie vom christlichen Glaubenfernhalten, um sie zu treuen Kommunisten zu erziehen und außerdem dasschnelle Wachstum der Kirche bremsen.Anknüpfen an kommunistische "Tradition" der ChristenverfolgungBereits unter Mao und Stalin zeigte sich, dass Christenverfolgungunter kommunistischen Regimes häufig Teil des Systems ist. In derVergangenheit folgte der Einschränkung der Religionsfreiheit oft dieSchließung oder Zerstörung von Kirchengebäuden sowie Haft,Verschleppungen, Arbeitslager und Hinrichtungen von Christen, umderen Glauben auszulöschen. Der jährlich von Open Doorsveröffentlichte Weltverfolgungsindex nennt den Kommunismus als eineTriebkraft der Christenverfolgung neben anderen, wie zum BeispielIslamismus und religiös motiviertem Nationalismus.Kirchen fordern von Regierung Schutz ihrer Rechte gemäß VerfassungNun haben am 23. Juli Pekinger Hauskirchen eine gemeinsame Erklärungan die chinesische Regierung gerichtet. Hier einige Auszüge:Seit Februar 2018 erleben Kirchen in Peking, Shanghai, Sichuan,Guangdong, Henan und anderen Orten eine Veränderung des politischenKlimas im Bereich der Religionsfreiheit. Sie alle sind [...] mitDruck von vielen Seiten konfrontiert, unter anderem durch daswiederholte Eingreifen von Behördenvertretern an kirchlichenVersammlungsstätten. [...] Wir fordern die Regierung auf, dashistorische Wachstum und den aktuellen Zustand der Hauskirchen zurespektieren. Wir bitten sie, die etablierten religiösenGepflogenheiten und die Handhabung christlicher Arbeit sowie diegrundlegenden religiösen Freiheiten und Rechte der chinesischenBürger zu respektieren.1. Wir erklären, dass unsere Überzeugungen durch die Verfassunggeschützt sind. Gemäß Artikel 33 Absatz 3 der chinesischen Verfassungrespektiert und schützt der Staat die Rechte des Einzelnen. Artikel36 der Verfassung besagt: "Die Bürger der Volksrepublik China habenReligionsfreiheit. Kein Regierungsorgan, keine soziale Gruppe oderEinzelperson darf einen anderen Bürger zwingen, an ein religiösesBekenntnis zu glauben oder nicht zu glauben. [...]"In der Nationalversammlung über die Religionsarbeit von 2016 heißtes: "Anhänger von Religionen stehen nicht in Opposition zur Parteiund den Bürgern Chinas, sie sind auch kein Hindernis für oderwiderwillig gegen den Aufbau des Sozialismus. Vielmehr sind sie einepositive Kraft und leisten verlässliche Beiträge und Stärke in derEntwicklung des chinesischen Sozialismus. Wenn dieser große Leib vonGläubigen als fremder (ausländischer) Einfluss betrachtet wird, derkontrolliert und geführt werden muss, oder als ein Gebilde, gegen dases sich zu schützen gilt oder gegen das hart durchgegriffen werdenmüsste, so begehen wir einen der grundlegendsten Fehler und sind indie Irre geleitet. Wir müssen die Rechte und Interessen dieser großenGruppe von Gläubigen schützen."2. Wir erklären, dass unser Glaube völlig im Einklang mit der Bibelund den christlichen Traditionen steht. Wir halten [...] uns an das"Apostolische Glaubensbekenntnis". Es gibt zwar Unterschiede in derArt und Weise, wie die Kirchen ihren Glauben leben, aber "die Kirche"ist EIN Leib von Gläubigen, die alle den gleichen Heiligen Geistbesitzen. In der Not stehen wir zusammen und unterstützen unsgegenseitig. [...]3. Wir erklären, dass wir niemals unseren Glauben aufgeben werden.[...]Ohne Religionsfreiheit wird jede Regierung scheiternAuf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors rangiert China aktuell an43. Stelle unter den Ländern, in denen Christen wegen ihres Glaubensam stärksten verfolgt werden. Markus Rode, geschäftsführenderVorstandsvorsitzender von Open Doors Deutschland, sagt: "Diekommunistische Ideologie führt in China wie auch in anderenkommunistischen Ländern zur Unterdrückung der Religions- undMeinungsfreiheit. In den letzten Jahrzehnten haben sich jedochMillionen von Menschen in China dem christlichen Glauben zugewandt.Sie benötigen unsere Unterstützung. Deshalb ist es wichtig, dass wirals Christen in Deutschland jetzt für unsere Glaubensgeschwister inChina beten und dass die Bundesregierung nicht wegschaut, sondern diezunehmende Verfolgung von Christen zum Anlass nimmt, die Einhaltungder Religionsfreiheit bei den Machthabern in Peking einzufordern."Pressekontakt:Für Fotos und Interviews mit Markus Rode wenden Sie sich bitte anunser Pressebüro.Open Doors Deutschland e.V.Postfach 11 42D-65761 KelkheimT 06195 6767-180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deOriginal-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell