Chinas Zhejiang Provinz will Sammelbecken für hochwertige ausländische Direktinvestitionen werden

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 7. Juni wurde zum 20. Maldas von der Provinzregierung ausgerichtete China Zhejiang Investmentand Trade Symposium (ZJITS) in der Stadt Ningbo in der ProvinzZhejiang eröffnet. Das Symposium fördert durch eine Reihe vonAktivitäten wie Wirtschaftsforen, Messen und Ausstellungen dieEntwicklung von Zhejiangs offener Wirtschaft und deren Attraktivitätfür hochwertige ausländische Direktinvestitionen.Die an der chinesischen Ostküste gelegene Provinz Zhejiang ist einVorreiter für die Reform und Öffnung Chinas. Die Provinz hat sichseit der Reform und Öffnung im Jahre 1978 intensiv mit den Chancender wirtschaftlichen Globalisierung auseinandergesetzt,kontinuierlich den Grad der Öffnung verbessert, ausländischeInvestitionen energisch vorangetrieben und den Aufbau einerdynamischen offenen Kooperationsplattform, vertreten durch das ZJITS,beschleunigt, um hohe Standards zu etablieren. Die Qualität derAnlaufstellen für das ausländische Kapital hat schrittweise für dieBildung einer neuen Struktur der vollen Öffnung gesorgt.Das ZJITS, die wichtigste und einflussreichste Veranstaltung inZhejiang im Bereich des Außenhandels und der wirtschaftlichenZusammenarbeit, ist seit der ersten Sitzung im Jahr 1999 bereits 19Mal in Folge erfolgreich durchgeführt worden. Im Rahmen derbisherigen Symposien wurden mehr als 3.700 ausländisch investierteProjektabkommen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 50 Mrd.US-Dollar unterzeichnet. Das ZJITS hat sich zu einem wichtigenInstrument für Zhejiang entwickelt, um die internationaleZusammenarbeit auszuweiten und die Öffnung nach außen zu verstärken.In seiner Rede auf der Zhejiang Investment and Trade Fair erklärteJi Ruida, Präsident der Amerikanischen Handelskammer, "China bleibtein wichtiges Ziel für US-Investitionen". Die Provinz Zhejiang,bekannt für ihren Unternehmergeist und die Vitalität ihrerWirtschaft, hat in den letzten Jahrzehnten unzählige Möglichkeitenund Unterstützung für ausländische Unternehmen geboten. Dazu zählenauch der Aufbau verschiedener Entwicklungszonen, die Gründung vonIndustrieparks sowie eine Reihe von Veranstaltungen, die diewirtschaftliche Zusammenarbeit fördern.Laut Statistik des Handelsministeriums der Provinz Zhejiang gibtes mit Stand Ende April dieses Jahres insgesamt fast 62.000ausländisch investierte Unternehmen mit einem tatsächlich genutztenausländischen Kapital in Höhe von rund 200 Mrd. US-Dollar inZhejiang. Die rasante Entwicklung des Außenhandels und derbeidseitigen Investitionen haben die industrielle Aufwertung inZhejiang bewirkt. Dies hat die Entwicklung der Zhejiang-Produkte vomunteren Ende der globalen Wertschöpfungskette bis zum mittleren undoberen Ende wirksam vorangetrieben und weiter für das "Zhejiang Hoch"durch die Teilnahme an der internationalen industriellenArbeitsteilung und am Wettbewerb gesorgt.Die Zahlen zeigen, dass die einbezahlten ausländischenInvestitionen in den High-Tech-Industrien von Zhejiang zwischen 2013und 2017 eine jährliche Wachstumsrate von 22,7 Prozent aufwiesen, waseinem Anteil von 24,4 Prozent an den einbezahlten ausländischenGesamtinvestitionen der Provinz im Jahr 2017 entspricht, im Vergleichzu 12 Prozent im Jahr 2012.Sheng Qiuping, Direktor des Handelsministeriums der ProvinzZhejiang, sagte "Die weitere Öffnung gegenüber der internationalenGemeinschaft ist der einzige Weg, um sich zu entwickeln und zuflorieren". Getreu dem Konzept 'Zwei Ressourcen, Zwei Märkte' fördertZhejiang aktiv seinen wirtschaftlichen, technologischen undadministrativen Fortschritt beim Publikum im In- und Ausland.Am 9. Mai dieses Jahres fand nun, nach 14 Jahren Pause, eineKonferenz zu dem Thema statt, wie sich die 'Öffnung' der ProvinzZhejiang weiterführen lässt. Im Einklang mit der von der Belt andRoad-Initiative vorgegebenen Richtung wurden zehn neue wichtigeMaßnahmen eingeführt, um die Modernisierung und Internationalisierungzu beschleunigen. Die Provinz Zhejiang will sich bis 2020 zu einembedeutenden Zentrum für Investitionen in beide Richtungen entwickelnund zu einem wichtigen Ziel für Talente aus dem In- und Auslandwerden.