Chinas Zentralbankchef rechnet mit stabiler Entwicklung des Yuan

PEKING (dpa-AFX) - China ist Sorgen vor einer sich fortsetzenden Abwertung der chinesischen Währung entgegengetreten.



Der Wechselkurs des Yuan werde sich in diesem Jahr "automatisch" stabilisieren, weil die Wirtschaft gestärkt sei und "das globale Vertrauen in die Wachstumsaussichten" der zweitgrößten Volkswirtschaft wieder zunehme, sagte Chinas Zentralbank-Gouverneur Zhou Xiaochuan Freitag am Rande des Volkskongresses in Peking. Der Zentralbankchef? fügte an, dass Unsicherheiten auf den globalen Währungsmärkten nur schwer vorhersehbar und Fluktuationen normal seien. Der Yuan hatte zum US-Dollar im vergangenen Jahr 6,5 Prozent an Wert verloren./jpt/DP/zb