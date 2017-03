Chinas Volkskongress billigt Wirtschaftskurs und Militäretat

PEKING (dpa-AFX) - China will mit einer vorsichtigen Wirtschaftspolitik für Stabilität sorgen.



Das Wachstum soll sich in diesem Jahr auf "rund 6,5 Prozent" verlangsamen, heißt es in dem Arbeitsbericht von Regierungschef Li Keqiang, den der Volkskongress zum Abschluss seiner elftägigen Jahrestagung am Mittwoch annahm. Die 2900 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking billigten auch den Militäretat. Die Verteidigungsausgaben sollen um sieben Prozent steigen - so langsam wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Vor dem nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitag im Herbst war die Tagung geprägt von Spekulationen über die künftige Führungsmannschaft./lw/DP/zb