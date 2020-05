Chinas Premier verteidigt umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat die Pläne für ein kontroverses Sicherheitsgesetz in Hongkong verteidigt.



Nach Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses sagte der Premier am Donnerstag vor der Presse, es diene der "beständigen Umsetzung" des Grundsatzes "ein Land, zwei Systeme", nach dem die chinesische Sonderverwaltungsregion autonom regiert wird. Das Gesetz werde "langfristig Stabilität und Wohlstand" in Hongkong sichern.

Seine Äußerungen zu Hongkong fielen auffällig kurz und vage aus. Der Volkskongress hatte zuvor seinen Ständigen Ausschuss beauftragt, das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong zu erlassen. Es zielt auf Aktivitäten, die als subversiv betrachtet werden oder auf eine Unabhängigkeit der früheren britischen Kronkolonie abzielen könnten. Die prodemokratischen Kräfte in Hongkong fürchten, dass das Gesetz auf die Oppositionsbewegung abzielt, die freie Wahlen und mehr Selbstbestimmung fordert./lw/DP/men