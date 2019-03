Chinas Premier rechnet mit langsamerem Wachstum - 6,0 bis 6,5 Prozent

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Wirtschaft soll in diesem Jahr mit 6,0 bis 6,5 Prozent nur noch langsamer wachsen.



Angesichts des Handelskrieges mit den USA und der hohen Verschuldung gab Regierungschef Li Keqiang zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses am Dienstag in Peking als Ziel das niedrigste Wachstum seit fast drei Jahrzehnten vor.

In seinem vorab vorgelegten Rechenschaftsbericht setzte sich Li vor den knapp 3000 Delegierten in der Großen Halle des Volkes auch für weitere Reformen in der zweitgrößten Volkswirtschaft ein.

Im Vorjahr hatte Li wie üblich vorsichtig "rund 6,5 Prozent" als Ziel für 2018 genannt. Am Ende wurden 6,6 Prozent erreicht. So langsam war Chinas Wirtschaft allerdings seit 1990 nicht mehr gewachsen. Damals hatte sich die Wirtschaft infolge der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung ein Jahr zuvor abrupt verlangsamt.

