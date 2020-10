Chinas Präsident wünscht Trump schnelle Genesung

PEKING (dpa-AFX) - Der chinesische Präsident Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania eine schnelle Genesung gewünscht.



Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich Trump und seine Frau mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Der US-Präsident wird derzeit im Militärkrankenhaus Walter Reed nördlich von Washington behandelt. Ihm geht es "sehr gut", wie am Freitagabend aus einem Schreiben seines Leibarztes Sean Conley hervorging.

Der Präsident werde unter anderem mit dem Medikament Remdesivir behandelt, er benötige keine Sauerstoffzufuhr, schrieb der Arzt wenige Stunden nachdem Trump mit einem Hubschrauber ins Militärkrankenhaus geflogen worden war./zc/DP/zb