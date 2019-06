Chinas Präsident ruft USA und Nordkorea zu neuen Atomgesprächen auf

PEKING/SEOUL (dpa-AFX) - Chinas Präsident Xi Jinping hat die USA und Nordkorea zur Wiederaufnahme ihrer derzeit festgefahrenen Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm aufgerufen.



Die internationale Gemeinschaft hoffe generell, dass beide Länder nicht nur die Gespräche fortsetzten, sondern dabei auch Ergebnisse vorlegen, sagte Xi laut dem chinesischen Sender CCTV am Donnerstag bei einem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang. Xi sagte Kim demnach auch Unterstützung dabei zu, eine Lösung für Nordkoreas eigene Sicherheitsbedenken zu finden. Xis erster Besuch in Nordkorea erfolgt in Zeiten größerer Unsicherheit in der Region. Die USA und Nordkorea hatten bei ihrem Gipfel im Februar in Vietnam in der zentralen Frage der atomaren Abrüstung Nordkoreas keinen Durchbruch erzielt./dg/jpt/DP/fba