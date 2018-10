Chinas Politbüro fordert zeitnahe Stützung der Wirtschaft

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Führung will offenbar stärker gegen die Konjunkturschwäche in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt vorgehen.



Das Politbüro sehe zeitnahe Schritte gegen die konjunkturelle Abschwächung als notwendig an, berichtete am Mittwoch die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Wirtschaftslage habe sich verändert, der Abwärtsdruck nehme zu. Das Politbüro ist das zentrale Machtorgan in China und steht unter Leitung von Staatspräsident Xi Jinping./bgf/jsl/fba