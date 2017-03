Hongkong (ots/PRNewswire) - Gleichzeitig mit der Eröffnung des2017 Fortune Most Powerful Women International (MPWI) Summit[Internationales Fortune Summit der einflussreichsten Frauen] inHongkong war die Stadtregierung von Guangzhou am 27. Februar 2017 inder gleichen Stadt Veranstalter eines Roadshow Meetings für das 2017Fortune Global Forum. Dieses war der zweite Stopp der weltweitenRoadshow für das Forum, das Guangzhou veranstaltet.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/472764/Fortune_Global_Forum.jpgWie bereits bekanntgegeben, findet das 2017 Fortune Global Forumvom 6. bis 8. Dezember in Guangzhou mit dem Thema "Openness andInnovation: Shaping the Global Economy" [Offenheit und Innovation:Gestaltung der Weltwirtschaft] statt.Cai Chaolin, der Vizebürgermeister von Guangzhou, nahm an diesemMeeting teil und hielt den Hauptvortrag. Cai sagte, dass dieZusammenarbeit zwischen Guangzhou und Hongkong in den vergangenenbeiden Jahrzehnten enger und erfolgreicher geworden ist und dass dieAussichten für die künftige Zusammenarbeit durchaus vielversprechendsind. Hongkong spielt als Brücke für Investitionen multinationalerUnternehmen in Guangzhou und für internationale Investitionen vonUnternehmen aus Guangzhou eine wichtige Rolle in dersozioökonomischen Entwicklung Guangzhous. Daher betrachtet GuangzhouHongkong als wichtigen Stopp auf seiner weltweiten Roadshow für das2017 Fortune Global Forum.Guangzhou ist seit über 2.000 Jahren ein wichtigerAußenhandelshafen in China und hat den Ruf, die "Millennium BusinessCapital" [Jahrtausend-Geschäftshauptstadt] zu sein. Die Stadt erzeugtjetzt zunehmendes Interesse unter weltweiten Investoren und ist aufbestem Weg, zur "Modern Commercial Capital" [modernenHandelshauptstadt] zu werden.Zum Jahresende 2016 waren 288 der Fortune Global 500 Unternehmender Welt operativ in Guangzhou tätig, von denen alleine Cisco Systems(China) 20 Milliarden RMB in das Cisco (Guangzhou) Smart City Projektinvestierte, das als größte Plattform für Internet-F&E undintelligente Betriebstätigkeit angedacht ist.Einer der größten Vorteile von Investitionen in dasGeschäftsumfeld von Guangzhou ist seine Infrastruktur der Weltklasse.Hinzu kommt, dass die Stadt eine vollständige Industriekette mit 10Schlüsselindustrien entwickelt und fertiggestellt hat, wieFahrzeugherstellung, Feinchemikalienproduktion, Großausrüstungen,Fachmessen, Finanzversicherung, moderne Logistik, eine neueGeneration von Informationstechnologie, Biomedizin, neue Materialien,neue Energie und Umweltschutz etc. Die Produktion sowie F&E derverarbeitenden Industrie stehen an erster Stelle in China.Des Weiteren verfügt die Stadt mit 2/3 der Universitäten in derProvinz, 97 % der nationalen Schlüsseldisziplinen und allen wichtigenstaatlichen Labors über starke Unterstützung bei Innovation undUnternehmertum. 2.880.000 "Talente" haben einen Hochschulabschlussoder mehr und es gibt 1.410.000 technische Fachkräfte undFührungspersonal.Menschen richten mehr Aufmerksamkeit auf den Effekt vonInvestitionsschüben basierend auf Verbesserungen des "SoftEnvironment", das durch Reformen des Systems und die Unterstützungvon Dienstleistungen auf staatlicher Ebene herbeigeführt wird. Wasinstitutionelle Veränderungen betrifft, ist die China (Guangdong)Pilot Free Trade Zone (FTZ) Nansha Area von Guangzhou besonderserwähnenswert. Sie hat eine Reihe innovativer Maßnahmen umgesetzt,wie Verwaltung einer Negative List für ausländische Investitionen,Innovation grenzübergreifender RMB Geschäfte, Innovation vonFinanzgeschäften, Innovation der Versandlogistikbranche, engewirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen HK, Macao und Guangzhou,Handelserleichterungen, Optimierung von staatlichen Dienstleistungenetc. Dieser Bereich ist inzwischen der neue Motor deswirtschaftlichen Wachstums, der Transformation und der Aktualisierunggeworden und wird zu einem "sich öffnenden" Gateway-Hub geformt.Die Free Trade Zone (FTZ) Nansha Area von Guangzhou hat alswichtige Plattform für die Vertiefung der ZusammenarbeitGuangzhou-Hongkong 209 Reform- und Innovationsinitiativen entwickelt,von denen zahlreiche an der Spitze in China stehen, und sie wird zueinem neuen Standard für institutionelle Innovation.Pressekontakt:Fr. WuTel.: 86 10 63075245Original-Content von: Guangzhou Municipal Government, übermittelt durch news aktuell