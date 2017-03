Chinas Inspur gibt bei der CeBIT 2017 die erste Generation der Open19 Server für Cloud-Rechenzentren bekannt

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das chinesischeUnternehmen Inspur gab kürzlich bei der CeBIT 2017 seine ersteGeneration der Open19 Produkte bekannt, zu denen sogenannte Rechen-und Speicherserver-"Bricks" (Ziegelsteine oder Blöcke) zählen, diealle auf der nächsten Generation der Intel® Xeon® Prozessoren (mitdem Codenamen Skylake) basieren.Open19 ist eine neue Initiative, mit der ein in jedem beliebigenEIA 19-Zoll-Rack einsetzbarer Standard gebildet werden soll, damitbedeutend mehr Anbieter Server produzieren können, die in jederRack-Umgebung interoperable und austauschbar sind.Als Mitglied von Open19 bringt Inspur sein Design und seineFertigung von Open-Hardware-Erlebnissen für alle Open-Standards inBezug auf Hardware in die Open19 Community ein.Inspur Open19 BricksJedes 1-Rack-Unit (oder HE, Höheneinheit) hat Platz für 2 Bricksoder 1 Doppel-Brick. Ein "Double High Brick" beansprucht den Platzvon 2 HE. Zu den Inspur Bricks der ersten Generation zählen:- Brick -- Dual-Socket Skylake-basierte Computing-Bricks- Double Brick -- Dual-Socket Skylake-basierte Speicherserver-Bricks- Double High Brick - Speicher- und GPU-BricksAls Komplettlösungsanbieter bietet Inspur auch sein eigenesOpen19-konformes Rack-System an, zu dem Open19 Brick-Käfige, 12 VVersorgungsregale mit optionalen BBU und Zubehör gehören, mit dem dieKunden voll integrierte Open19-Plattformen auf Rack-Ebene erhalten,die sofort einsatzbereit in jedes Rechenzentrum passen.Zhen Peng, Vizepräsident der Inspur Group, sagte: "Open19 hat essich zum Ziel gesetzt, neue offene Standards für Server entlang einesgeläufigen Formfaktors in Übereinstimmung mit der technologischenVision von Inspur zu schaffen. Inspur hat sich derOpen-Hardware-Community verpflichtet, verfolgt aber immer schon einAngebot von Rekonstruktionslösungen für jegliche Formen vonRechenzentren und möchte zur Transformation ihrer Geschäftstätigkeitbeitragen können."Informationen zu InspurInspur ist ein global führender IT-Gesamtlösungs- und-dienstanbieter. Das 1945 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweitca. 26.300 Mitarbeiter. Inspur zählt laut Gartner zu den Top 5Serverherstellern der Welt und ist in China auf Platz 1. Inspurbeliefert seine globalen Kunden mit Rechenzentrumsservern undSpeicherlösungen, die in Bezug auf Qualität und Leistung auf Stufe 1stehen, energieeffizient und kosteneffektiv sind und spezifisch fürechte Workloads und Rechenzentrumsumgebungen gebaut werden. Inspurist der Hauptlieferant von Servern für die weltweiten Rechenzentrenvon Alibaba und Baidu. Als Branchenführer im Cloud-Computing und beiden Big Data-Lösungen kann Inspur durch seine hochwertigen Server,Massenspeichersysteme, Cloud-Betriebssysteme undIT-Sicherheitstechnik komplette Lösungen auf IaaS- und PaaS-Ebeneanbieten. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.inspursystems.com.Pressekontakt:Frau Wang Juan+86-10-82146906wang-juan@inspur.comOriginal-Content von: Inspur Group, übermittelt durch news aktuell