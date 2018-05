Chinas Inselprovinz möchte Talente für sich gewinnen

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Laut der offiziellen Webseite derVolksregierung der Provinz Hainan (www.hainan.gov.cn) hat diechinesische Inselprovinz Hainan Maßnahmen ergriffen, um Fachkräfte zugewinnen, die sie dem Ziel zu einer Freihandelszone (pilot free tradezone) und letztendlich einem Freihandelshafen zu werden, näherbringensollen.Im Rahmen eines am Sonntag vom Provinzkomitee der KommunistischenPartei Chinas genehmigten Aktionsplans möchte Hainan bis 2020 200.000Talente aus verschiedenen Bereichen für sich gewinnen und diese Zahlbis 2025 auf eine Million erhöhen.Liu Cigui, Parteichef von Hainan, erklärte, dass die ErschließungHainans zahlreicher hochqzalifizierter Fachkräfte bedürfe, da dieInsel in dieser Hinsicht noch Unterstützung benötige.Der Plan sieht vor, die Einschränkungen, die mit HainansHukou-System einhergehen, für von außerhalb der Insel hinzugezogeneFachkräfte zu verringern.So dürfen beispielsweise diejenigen, die zumindest über einenJunior College-Abschluss und über Jobs verfügen, die dem Niveau einesmittleren Angestellten entsprechen, sich an den Orten niederlassen(Hukou), an denen sie arbeiten oder leben. Einigen unter ihnen,einschließlich Postgraduierter, Talente mit Bachelor-Abschlüssenrenommierter in- und ausländischer Universitäten und Unternehmern,steht in ganz Hainan das Recht auf Hokou zu.Somit unterliegen sie denselben Richtlinien in Bezug aufHauserwerb wie die Einwohner Hainans, ein Ort, der sich durchwunderschöne Natur auszeichnet.Die herausragendsten Talente wird die Provinz beiUnterkunftsbelangen, Schulausbildung sowie der Beschaffung vonArbeitsplätzen für Ehepartner unterstützen.Im April gab China die Absicht bekannt, die Insel Hainanvollständig zu einer Freihandelszone machen zu wollen und informiertedarüber, mit der Errrichtung eines Freihandelshafen voranzuschreiten.Pressekontakt:Frau Zhang+86-10-63074101Original-Content von: www.hainan.gov.cn, übermittelt durch news aktuell