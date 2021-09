Chinas Guiyang investiert von Januar bis Juli 12,1 Mrd. Yuan in die Big-Data-Industrie

Guiyang, China (ots/PRNewswire) -Die Investitionen in große Datenzentren und damit verbundene Industrien erreichten in den ersten sieben Monaten dieses Jahres in Guiyang, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Guizhou, 12,1 Milliarden Yuan (ca. 1,9 Milliarden US-Dollar), so die Stadtregierung am Montag auf einer Pressekonferenz.Von Januar bis Juli richtete die Stadt acht große Datenzentren ein. Die Wertschöpfung im Bereich der elektronischen Informationsverarbeitung ist im Vergleich zum Vorjahr um 62 Prozent gestiegen, wobei in diesem Zeitraum 17 neue Projekte unterzeichnet wurden.Wu Hongchun, Leiter des städtischen Büros für Big-Data-Entwicklung und -Management, sagte, die Stadt wolle drei Big-Data-Industriecluster mit einem Volumen von jeweils mehr als 100 Milliarden Yuan entwickeln, darunter Rechenzentren, die Herstellung elektronischer Informationen sowie Software- und Informationstechnologie-Dienstleistungen.Als Chinas erste nationale Big-Data-Pilotzone hat Guizhou schwergewichtige Unternehmen und weltberühmte Forschungsinstitute angezogen, die Big-Data-Zentren und regionale Hauptquartiere errichten wollen.Pressekontakt:Herr XiaTel.: 86-10-63074558Original-Content von: Guiyang Municipal Government, übermittelt durch news aktuell