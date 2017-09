Chinas Gree stellt auf der IFA Berlin sein Internetsystem für lokale Energie, G-IEMS, vor

Berlin (ots/PRNewswire) - Gree Electric startete am 1. Septemberim Rahmen einer Pressekonferenz auf der IFA (InternationaleFunkausstellung Berlin), der Fachmesse für Unterhaltungselektronik inBerlin, die Welteinführung von G-IEMS, seines Internetsystems fürlokale Energie. Dieses vollständige Ökosystem schließtStromerzeugung, Speicherung, Umwandlung und effiziente Energienutzungmithilfe von Energiemanagement in Echtzeit, zentralisierterVerwaltung der Energieinformationen und gestraffter Interaktion ein.Es wird die weltweite Energiewirtschaft in eine Zukunft mit saubererEnergie und intelligenten Lösungen verlagern und eine neue Welt mitNetzenergie schaffen."Der Erfolg des G-IEMS von Gree ist für die Energieeinsparung inder Welt unverzichtbar und es wird diese Bemühungen auf ein neuesNiveau heben", erklärte Prof. Leo Lorenz, ein Wissenschaftler derDeutschen Akademie der Wissenschaften und Mitglied desNobel-Komitees, während der Konferenz.Das von Gree entwickelte G-IEMS ermöglicht und verbessert dieVerwendung von Sonnenenergie und deren Leistungsverteilung durch dasintegrierte Management fotovoltaischer Stromerzeugungssysteme und-speicherung, der Stromnetze und der elektrischen Ausrüstung. Esunterstützt die Energiereformpolitik Chinas, einschließlich desSpitzenlastausgleichs und der Verlagerung auf sauberere Energien, undes bietet den Nutzern einfacheren Zugang zu sauberem, sicherem,zuverlässigem und effizientem Strom.Mit G-IEMS wird eine schöne Vision für die künftige Stadtvorgestellt. Eine Stadt, die mithilfe des G-IEMS von Sonnenenergielebt, erlaubt es jedem Haushalt Sonnenstromsysteme zu verwenden undStrom für seinen Eigenverbrauch zu speichern, gleichzeitig aber auchmit dem Stromnetz verbunden zu sein. Damit können die Menschen denvon den Systemen erzeugten Strom verwenden und den überschüssigenStrom an das Land verkaufen. Man sagt, dass Sonnenstromsystemehelfen, das Problem der Energiekrise zu lösen, und sie erfüllen dasVersprechen der Stromspeicherung und -umwandlung. Mit Sonnenstrombetriebene Klimaanlagen und Gleichstromgeräte werden die Familieelektrischer Geräte erweitern, um den Strombedarf zu befriedigen. InZukunft können Stromnetze mehr Kanäle für die Stromübertragungbereitstellen, da Verbraucher auch zu Erzeugern werden, sodass diezentrale Stromerzeugung reduziert werden kann.Derzeit bietet das G-IEMS von Gree Lösungen für die Erzeugung,Speicherung, Verwendung und das Management von Strom für HaushalteFabriken, Gemeinschaften und Parks. Das G-HIEMS, einEnergie-Internetsystem auf Haushaltsebene, hat beiUmwandlungstechnologien für Mehrfachanschlüsse einen Durchbrucherzielt und den Stromverbrauch transparent, sicher und effizientgemacht. Der Druck auf öffentliche Stromnetze wird daher durch dieSelbsterzeugung, den Eigenverbrauch und den Verbrauch von im nahenUmfeld erzeugtem und verteiltem Strom reduziert. Das G-FIEMS, einEnergie-Internetsystem auf Fabrikebene, unterstützt denSpitzenlastausgleichs und reduziert die Belastung der nationalenStromversorgung durch die Anbindung an Netze mit Stromverteilung inEchtzeit gemäß offiziellen Ablieferanweisungen.Das Ergebnis des G-IEMS wird die Energieeinsparung in der Weltfördern und eine neue Welt der Netzenergie für Haushalte, Fabriken,Gemeinschaften, Parks und Städte schaffen.Pressekontakt:Fr. LiTel.: 86 20 83107576Original-Content von: Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai, übermittelt durch news aktuell