Chinas Ex- und Importe legen stärker zu als erwartet

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenhandel wächst weiter im hohen Tempo.



Im Mai sind Ex- und Importe stärker gestiegen als im April. Zudem übertrafen die Wachstumsraten die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten. Die Ausfuhren sind unter anderem dank einer starken Nachfrage aus den USA im Jahresvergleich um 8,7 Prozent auf rund 191 Milliarden US-Dollar geklettert, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten der Zollverwaltung hervorgeht. Bei den Importen habe das Plus 14,8 Prozent auf rund 150 Milliarden Dollar betragen./zb/jha/