Chinas Entertainment-Tycoon Wang Jianlin zeigt, dass sein Rockstartalent zur Unternehmenstransformation der Wanda Group in Richtung Unterhaltung, Tourismus und Sport passt

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Wang Jianlin, der reichste MannChinas, hat seine Gäste und Mitarbeiter im Rahmen der jährlichstattfindenden Gala der Unternehmensgruppe am 14. Januar mit einerbesonderen Performance überrascht. Den Auftakt des Tages bildete dieBekanntgabe des erfreulichen Jahresabschlussberichts, aus demhervorgeht, dass Wanda Group ihre Geschäfte im Jahr 2016 mitReduzierung der Einnahmen in Gewerbeimmobilien bei steigendenEinnahmen in Entertainment, Tourismus und Sport weiter diversifizierthat.Wang betrat die Bühne erneut und riss die Anwesenden derGala-Party mit dem legendären "Nothing to My Name" des chinesischenRockstars Cui Jian und "Friends", einem weiteren Rockklassiker mit,und stellte im Anschluss mit den traditionellen Klängen derHuangmei-Oper und einem anrührenden Liebeslied "Waiting" unterBeweis, dass seine Qualitäten als Sänger zu seinem Sinn fürs Geschäftpassen. Dies ist beileibe nicht das erste Mal, dass Wang derÖffentlichkeit seine persönlichen Interessen zeigt, er hatte imRahmen der letztjährigen Gala erstmalig sein Rockstarpotenzialdurchscheinen lassen. Das Video des damaligen Auftritts verbreitetesich in Windeseile in ganz China und ging um die Welt, und dieNetizens Chinas hatten bereits auf eine Performance für dieses Jahrgehofft.Das operative Ergebnis der Gruppe wuchs gemäß Ertragsbericht für2016 um 3,4% gegenüber dem Vorjahr auf 254,98 Mrd. RMB, der Gewinnmachte einen Sprung im zweistelligen Bereich. Die Bilanzsumme erhöhtesich um 21.4% auf 796,1 Mrd. RMB.Wang, der Chairman der Dalian Wanda Group, ist für seineLeidenschaft und seinen Ehrgeiz in der Unterhaltungs-, Sport- undKulturindustrie bekannt. Die Gruppe, die nach ihrer Gründung 1988ihre Präsenz durch Gewerbeimmobilien etabliert hatte, war in denletzten Jahren zunehmend mit dem Zukauf von Firmen aus demEntertainment-Bereich wie AMC Entertainment und dem US-FilmstudioLegendary Entertainment, FIFA-Sponsoring und Investitionen inverschiedene Sportarten in mehr als 20 Ländern auf der ganzen Weltbeschäftigt, engagierte sich im Aufbau von Freizeitparks in China,und wandelt sich hin zu einem Film-, Sport- undTourismus-orientierten Konglomerat.Chinas reichster Geschäftsmann ist in der chinesischenÖffentlichkeit für seinen Fleiß und seine souveräne, unkomplizierteArt beliebt. Anfang des Jahres hatte Wang in einem Interviewangemerkt, dass er sich, wenn es um geschäftliche Entscheidungengehe, für gewöhnlich ein kleines Ziel an erster Stelle setze, wie zumBeispiel einen Profit von 100 Millionen RMB. Die heiter-unbeschwerteArt und Weise, mit der er dies sagte, machte ihn direkt zumMittelpunkt einer Online-Sensation in China.Erleben Sie den reichsten Mann Chinas als Rockstar: "Nothing to MyName" (https://youtu.be/rrB64BmwvuQ), "Friends"(https://youtu.be/0fwlTo7VhUo), Huangmei-Oper(https://youtu.be/UQZDVKmAeFg), "Waiting"(https://youtu.be/wbh0AiKqSPg).Pressekontakt:Judith Yu852-39702122judithyu@wsfg.hkOriginal-Content von: Wanda Group, übermittelt durch news aktuell