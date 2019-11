Chinas Einzelhandelsriese Suning unterzeichnet Verträge mit Auslandsmarken auf China's International Import Expo

- Geplant sind Erlebnis-Stores mit Fokus auf aufstrebendenausländischen Marken in China über die nächsten 3 Jahre, uminternationale Marken zu stärken- Chinesischer Konzern vertieft Partnerschaft mit ItalienischerAgentur für Außenhandel (ICE) und italienischen MarkenShanghai (ots/PRNewswire) - Suning Holdings Group - derHandelsriese, der mit einem Jahresumsatz von rund 77 Mrd. EUR aufPlatz 2 der führenden 500 chinesischen Privatunternehmen rangiert -hat auf China's International Import Expo (CIIE) Verträge mitDutzenden Auslandsmarken unterzeichnet.Suning hat die dynamische Handelsmesse, die bereits zum zweitenMal stattfindet und den bilateralen Handel beleben soll, ebenfallsdazu genutzt, seine Pläne für 150 neue Erlebnis-Stores mit Fokus aufaufstrebenden ausländischen Marken in China über die nächsten 3 Jahrezu enthüllen, um internationale Marken zu stärken.Suning feiert 2020 sein 30-jähriges Jubiläum und hat auf derheutigen Jiangsu Province Cross-Border Conference im Rahmen der CIIEVerträge mit Dutzenden internationalen Marken geschlossen. DasUnternehmen ist bestrebt, ein breites Spektrum internationaler Markenmit einer neuen Generation chinesischer Konsumenten zusammenzubringenund der bevorzugte Partner von Firmen zu sein, die auf denchinesischen Markt vorstoßen wollen.Sunings besonderes Interesse gilt Geschäften mit gehobeneninternationalen Nischenmarken und Firmen, die ein einzigartigesProdukterlebnis und einen anspruchsvollen Lifestyle bieten. Geplantsind unter anderem 150 neue Erlebnis-Stores, die internationalenMarken den Zugang zum chinesischen Konsumgütermarkt ermöglichen. InShanghai entsteht im ersten Halbjahr 2020 außerdem ein innovativerSuning International Smart-Store für gehobene Produkte.Unter den 16 Marken, mit denen auf der CIIE Verträge geschlossenwurden, finden sich mehrere italienische Marken wie derHausgerätehersteller De'Longhi, die Hautpflegemarke Perlier und derKosmetikhersteller Bolton Group neben dem multinationalenfranzösischen Lebensmittelkonzern Danone, der amerikanischenUhrenmanufaktur Timex, Brasiliens zweitgrößtem NahrungsmittelkonzernMarfrig Global Foods und NUC Electronics aus Südkorea.Steven Zhang, President von Suning International mit globalerVerantwortung für die internationalen Ambitionen von Suning, sagte;"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, für eine neue Generationchinesischer Konsumenten stilvolle und gehobene Produkte derKategorien Haushalt, Mode und Lifestyle aus aller Welt nach China zubringen - durch innovative Smart Retail-Konzepte und Partnerschaftenmit ausgewählten Marken. Die Geschäftsabschlüsse auf der CIIEunterstreichen unser Bestreben, eine Brücke zwischen Ost und West zuschlagen, um bilaterale Handelsperspektiven zu schaffen und denkulturellen Austausch zu fördern. Wir freuen uns darauf, schon baldmehr solcher Geschäfte mit Marken zu tätigen, die auf denchinesischen Markt vorstoßen wollen."Anfang dieser Woche hat Suning auf der CIIE bereits einedreijährige Partnerschaft mit der Italienischen Agentur fürAußenhandel (ICE) vereinbart. Bei der Vertragsunterzeichnung anwesendwaren der ICE-Vorsitzende Carlo Ferro und Italiens AußenministerLuigi Di Maio. Di Maio lobte Sunings Bemühungen, authentischeitalienische Marken nach China zu holen, und freute sich auf dieÖffnung des chinesischen Markts für italienische Produkte überSunings weltweites Einzelhandelsnetz.Die Vereinbarung sieht vor, dass die ICE in enger Kooperation mitSuning mehr italienische Marken in den Kategorien Design, Mode,Technologie, Wein und kulinarische Spezialitäten nach China bringt.Im Rahmen der Partnerschaft wird die ICE zudem die 'Suning-ItalianRetail Academy' unterstützen, ein Schulungsprogramm, mit demFacheinkäufer aus dem Ausland unterstützt werden.In diesem Jahr hat Suning bereits Verträge mit 150 italienischenMarken geschlossen, von denen ein Drittel zum ersten Mal in Chinavertreten sind, darunter die Weinmarke Biondi Santi und dieParfümmarke Culti. Technogym, Versace, Armani, illy und San Benedettosind weitere bekannte italienische Marken, mit denen SuningGeschäftsvereinbarungen getroffen hat.Zhang selbst arbeitet in der 2018 eingeweihten MailänderNiederlassung von Suning und kümmert sich persönlich um Suningseuropäische Marktexpansion. Unter seiner Leitung sollen bis Ende 2020mindestens 30 % der Gesamtumsätze aus dem internationalen Geschäftstammen.Suning.com, eine Smart Retail-Tochtergesellschaft, die derzeit alswertvollste chinesische Einzelhandelsmarke geführt wird, gehört zurSuning Holdings Group. Sie wird seit drei aufeinanderfolgenden Jahrenauf der Fortune Global 500-Liste der umsatzstärksten Unternehmen derWelt geführt. Ihr Markenwert beläuft sich auf insgesamt rund 34 Mrd.EUR mit einem Betriebsergebnis von über 33 Mrd. EUR. Letzte Wochemeldete Suning.com für die ersten drei Quartale des Jahres 2019 einenUmsatz von über 23,62 Mrd. EUR.Informationen zur Suning Holdings Group:Suning wurde im Jahre 1990 gegründet und ist mit zweibörsennotierten Unternehmen in China und Japan eines der führendenHandelsunternehmen in China. 2019 rangierte die Suning Holdings Groupunter den drei Top-Marken der führenden 500 chinesischenPrivatunternehmen mit Jahresumsätzen von 602,5 Milliarden RMB (rund77,24 Milliarden EUR) und führte weiterhin die Liste derOnline-Einzelhändler an. Sunings selbsterklärte Mission ist die"Führerschaft im Ökosystem quer durch alle Industrien durchVerbesserung der Lebensqualität für alle Menschen". Das Unternehmenhat sein Kerngeschäft als Einzelhändler durch ein unternehmensweitesÖkosystem in mehreren vertikalen Branchen verstärkt und erweitert,darunter Gewerbeimmobilien, Finanzdienstleistungen und Sport.Suning.com als wichtigste Tochtergesellschaft, die im Online- wie imstationären Einzelhandel eine Vorreiterrolle spielt, wurde 2017 bis2019 ohne Unterbrechung auf der Unternehmensliste der Fortune Global500 geführt.Pressekontakt:Edd RossEdd.Ross@hkstrategies.com+44-2079734470Original-Content von: Suning Holdings Group, übermittelt durch news aktuell