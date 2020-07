Chinas Banken halten Kreditzinsen konstant

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesischen Banken haben ihre Kreditzinsen in der Corona-Krise nicht weiter gelockert.



Wie die Notenbank der Volksrepublik am Montag in Peking bekanntgab, beträgt der durchschnittliche Zins für einjährige Kredite unverändert 3,85 Prozent. Für fünfjährige Kredite werden weiterhin im Schnitt 4,65 Prozent fällig.

Die Zinssätze tragen die Bezeichnung "Loan Prime Rate". Es handelt sich um Durchschnittssätze, die die größten Banken des Landes der Zentralbank melden. Sie orientieren sich dabei stark an den Leitzinsen der Notenbank, vor allem dem einjährigen Mittelfristzins MLF. Diesen hat die Zentralbank seit einigen Monaten nicht mehr verändert.

Die Ökonomen vom Analysehaus Pantheon Macroeconomics rechnen auch für die kommenden Monate mit unveränderten Zinsen in China. Als Begründung nennen sie die stabilere konjunkturelle Verfassung. Im zweiten Quartal hatte sich die Wirtschaft deutlich von dem krisenbedingten scharfen Einbruch zu Jahresbeginn erholt. "Es ist ziemlich klar, dass die Notenbank kein Interesse daran hat, ihren Zinskorridor zu senken", heißt es in einem Kommentar./bgf/mis