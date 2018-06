Chinas Automarkt wächst im Mai langsamer - Preissenkungen in Aussicht

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

PEKING (dpa-AFX) - Die Aussicht auf sinkende Preise hat den Schwung beim chinesischen Autoabsatz im Mai etwas gedämpft.



Im für die deutschen Autobauer wichtigsten Einzelmarkt wurden im vergangenen Monat 1,8 Millionen Fahrzeuge verkauft und damit 3,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Freitag in Peking mitteilte. Im April lag das Verkaufsplus noch bei 9,4 Prozent.

Interessenten hätten sich im vergangenen Monat bei mittleren und teureren Autos jedoch in der Hoffnung zurückgehalten, dass wegen der bald niedrigeren Importzölle auch die Preise sinken werden, sagte Verbandsvertreter Cui Dongshu. Im bisherigen Jahresverlauf steht nach fünf Monaten nun ein Anstieg von 4,5 Prozent zu Buche.

China ist der mit Abstand wichtigste Einzelmarkt für die deutschen Autobauer Volkswagen , Mercedes-Benz , BMW und Audi . Ab dem 1. Juli treten für ausländische Hersteller Erleichterungen in Kraft, importierte Fahrzeuge unterliegen dann nur noch einem Importzoll von 15 Prozent statt zuvor 25 Prozent. Autobauer könnten so die Preise für Importwagen senken. Bei einigen Modellen haben Hersteller wie Tesla und Ford dies schon angekündigt.

In China selbst dürfen ausländische Konzerne bislang nur in Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern Autos bauen und im Land vermarkten. China will auch diese Hürde Schritt für Schritt abbauen./men/tav