Chinas Außenministerium ohne Informationen über Ex-Diplomaten Kanadas

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Außenministerium hat "gegenwärtig" keine Informationen über den in China verschwundenen ehemaligen kanadischen Diplomaten Michael Kovrig.



Auf Fragen von Journalisten sagte der Sprecher des Außenministeriums, Lu Kang, am Donnerstag bei der regulären Pressekonferenz in Peking lediglich: "Ich habe derzeit keine betreffenden Informationen zu geben."

Der Nordostasien-Experte der regierungsunabhängigen International Crisis Group war nach Angaben der Organisation am Montag von Agenten der Pekinger Staatssicherheit festgenommen worden. Obwohl der Außenamtssprecher nichts über den Verbleib Kovrigs sagen konnte, wies er darauf hin, dass Crisis Group "in China nicht rechtlich registriert" sei und ihre Aktivitäten in China damit illegal wären.

Der Fall löste Spekulationen aus, es könnte chinesische Vergeltung für die Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada sein. Die Tochter des Huawei-Gründers war am Dienstag unter strengen Auflagen und gegen eine hohe Kaution vorerst auf freien Fuß gesetzt worden, bis über ihre Auslieferung an die USA entschieden wird. Sie soll gegen Sanktionen gegen den Iran verstoßen haben.

Auf Fragen nach Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, er könne in ihrem Fall intervenieren, um im Interesse der USA ein Abkommen im Handelsstreit mit China zu erreichen, sagte der Sprecher nur, dass China es begrüßen würde, wenn die amerikanische Offizielle "positive Bemühungen" unternehmen wollten. Es sei von Anfang an falsch gewesen, die Huawei-Managerin festzunehmen. Sie solle freigelassen werden./lw/DP/jha