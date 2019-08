Chinalin Securities: Endlich!

Am 02.08.2019, 21:30 Uhr notiert die Aktie Chinalin Securities an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 16.3 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Chinalin Securities einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Chinalin Securities jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Chinalin Securities hat mit einer Dividendenrendite von 0,23 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.09%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -4,85. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Chinalin Securities-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Chinalin Securities-Aktie ein Durchschnitt von 13,74 CNY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,36 CNY (+19,07 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (15,69 CNY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,27 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Chinalin Securities-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Chinalin Securities erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Chinalin Securities auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Chinalin Securities sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.