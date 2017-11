Tongji University School of Economy and Management lädt weltweitführende Professoren zur Teilnahme einSeattle (ots/PRNewswire) - Die Jahrestagung des Executive MBACouncil fand vom 22.-25. Oktober 2017 in Seattle im US-BundesstaatWashington statt. Mehr als 430 Dekane und Programmdirektoren an 160Wirtschaftshochschulen aus 28 Ländern und Regionen rund um den Globuskam in Seattle zusammen, um sich über die Zukunft des EMBAauszutauschen. In diesem Jahr gab es zum ersten Mal eine Fokussitzungzu China. Die chinesische Delegation referierte zur historischen undaktuellen Situation sowie zukünftige Möglichkeiten für dieEMBA-Programme in China. Außerdem wurde ein Ausblick derHerausforderung und Chancen für die Programme präsentiert.Wu Boning, Prodekan der Tongji University School of Economy andManagement (SEM), betonte in seiner Grundsatzrede: "Das unermüdlicheStreben chinesischer Wirtschaftshochschulen um internationaleZertifizierung ist bei der kontinuierlichen Verbesserung derLerninhalte von entscheidender Bedeutung. Es unterstützt dieSupervisoren von Dozenten und Fakultätsmitgliedern bei derOrientierung, um neue Bildungsmaßstäbe zu setzen. Die Studentenkönnen durch die Intensivierung internationaler Partnerschaften ihrenglobalen Horizont erweitern." SEM gab ebenfalls Pläne zur Verstärkungdes Fachbereichs durch internationale Lehrkräfte bekannt. Außerdemsoll mehr in Forschung und Entwicklung investiert werden, um dasProgrammangebot stetig zu verbessern.Wu fügte hinzu, dass die auf der Jahrestagung herausgestelltenchinesisch-ausländischen EMBA-Programme in China populär sind, da sieden Schwerpunkt auf die Einhaltung internationaler Standards legen.Weitere Vorteile sind der Ausbau der Unterrichtsressourcen, F&E- undFallstudien sowie die Einführung neuer pädagogischer Ansätze, diespeziell auf Chinas heimische Unternehmer und professionelle Managerausgerichtet sind. EMBA-Programme, die sich dem Fortschrittverweigern und nicht bereit sind, Mittel speziell für Chinabereitzustellen, haben keine Zukunft. Sie werden durch Programmeersetzt werden, die Mittel für die Entwicklung besserer Programme undLehrgänge für Manager bereitstellen.Luo Ying, Direktor des Global EMBA-Programms an der China EuropeInternational Business School (CEIBS), gab eine Präsentation zuCEIBSs Satellitencampus und aktuellen Anstrengungen zur Aufwertungdes globalen EMBA-Programms. Nach seinen Worten werden internationaleKurse bei Studierenden immer beliebter.Zhao Ying, Chefredakteur von Which MBA.net und Industrieveteranmit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung chinesischerEMBA-Programme, merkte an: "China hat bei der Erforschung undEntwicklung chinesisch-ausländischer EMBA-Programme beachtlicheFortschritte erzielt. Seit 2001, als der EMBA-Bildungsweg in Chinaoffiziell zugelassen wurde und eines der Programme auf der Liste der100 weltweit besten Executive MBA-Programme der Financial Times zufinden war, haben es 17 der Programme auf die prestigeträchtige Listegeschafft. 15 sind heute unter den Top 50, sieben unter den Top 15und drei unter den Top fünf." Zhao erklärt, dass sich der Ehrgeizchinesischer Studenten zum Erhalt eines akademischen Grads in einStreben nach Wissen, Erfahrung und vorbildlicher globalerFührerschaft gewandelt hat.Die diesjährige Veranstaltung ist die größte undöffentlichkeitswirksamste seit der Gründung des Council. An derTagung nahmen hochrangige Manager von Financial Times, Business Week,QS und The Economist, die ihren Abschluss an den weltweit führendenEMBA-Fakultäten gemacht haben, sowie Spitzenvertreter von 20 der 30besten Wirtschaftshochschulen in den USA und sieben der zehn bestenWirtschaftshochschulen in Europa teil.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/592794/EDAMBA.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/592795/EDAMBA2.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/592796/EDAMBA3.jpgPressekontakt:Chen Lei+86-21-6598-2427Original-Content von: School of Economics and Management, Tongji University, übermittelt durch news aktuell