China will heimische Nachfrage stärken

PEKING (dpa-AFX) - Die politische Führung Chinas will angesichts der Wachstumsabschwächung und des Handelsstreits mit den USA die heimische Nachfrage stärken.



Die Entwicklungs- und Reformkommission NDRC veröffentlichte am Donnerstag einen entsprechenden Plan. Unter anderem soll den Lokalregierungen verboten werden, den Kauf neuer Autos oder die Nutzung umweltfreundlicher Autos zu beschränken. Die Führung will zudem die nächste Generation neuer Mobiltelefone mit 5G-Technik fördern. Der neue Plan ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die Regierung die schwächelnde Wirtschaft stützen will./bgf/jkr/mis