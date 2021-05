China will Nepal eine Million Impfdosen schenken

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

KATHMANDU/PEKING (dpa-AFX) - China will seinem armen Nachbarland Nepal eine Million Dosen Corona-Impfstoff schenken.



Dies kündete Chinas Botschafterin Hou Yanqi am Mittwoch auf Twitter an. Zuvor hatte China Nepal bereits 800 000 Dosen Sinopharm geschenkt. Die Himalaya-Nation leidet derzeit an einer heftigen Corona-Welle, die Krankenhäuser ans Limit bringt, und auch der medizinische Sauerstoff ist knapp. Mit verantwortlich dafür dürfte die indische Virusvariante sein. Nepal hat eine relativ offene Grenze zu Indien.