China warnt USA vor Handelskrieg: 'Welt muss zusammenstehen'

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staatsmedien haben die USA vor den Folgen eines Handelskriegs gewarnt und den Rest der Welt dazu aufgerufen, sich Washington entgegenzustellen.



"Da die Vereinigten Staaten ihren Kurs nicht zu korrigieren scheinen, sollten andere Länder aufhören zu hoffen, dass ihnen protektionistische Schüsse (durch die USA) erspart bleiben", schrieb die parteinahe Zeitung "China Daily" am Donnerstag in einem Leitartikel. "Der Rest der Welt muss zusammenstehen, um einen Handelskrieg zu verhindern."

Andere Staaten sollten sich entschlossener gegen die Politik Washingtons stellen. Die Geschichte habe gezeigt, dass "Nadelstiche des Protektionismus?" letztendlich zu den "Schüssen eines Krieges" führen können.

Die USA hatten zuvor Strafzölle auf Importe von Stahl und Aluminium aus mehreren Ländern einschließlich China angekündigt. Auch droht US-Präsident Donald Trump nach Presseberichten mit weiteren Strafzöllen auf Waren aus China im Wert von bis zu 60 Milliarden US-Dollar. Als Grund wird die Verletzung von Urheberrechten und der Zwang gegenüber US-Unternehmen in China genannt, Technologie zu transferieren.

Zum Abschluss des Volkskongresses in Peking hatte am Dienstag auch Regierungschef Li Keqiang vor den Folgen einer Handelskonflikts gewarnt: "Wir glauben, dass ein Handelskrieg niemandem nutzt, und niemand als Sieger aus einem Handelskrieg hervorgeht." Eine solche Auseinandersetzung widerspreche auch dem Handel an sich, der durch Konsultationen, Verhandlungen und Dialog geführt werde./jpt/DP/stk