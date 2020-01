China und USA wollen erstes Handelsabkommen unterzeichnen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Fast zwei Jahre nach Beginn des Handelskriegs zwischen den USA und China wollen die beiden Länder ein erstes, inhaltlich begrenztes Handelsabkommen besiegeln.



Die Unterzeichnung des Teilabkommens soll am Mittwoch im Weißen Haus in Washington stattfinden. An der Zeremonie sollen unter anderem US-Präsident Donald Trump und ranghohe Vertreter Chinas teilnehmen.

Der erbitterte Handelskrieg der zwei größten Volkswirtschaften hatte zuletzt sowohl das Wachstum der betroffenen Länder als auch die globale Konjunktur ausgebremst. Mit dem Teilabkommen wollen beide Seiten nun unter anderem zusagen, keine neuen Strafzölle mehr zu verhängen. Die seit 2018 verhängten Strafzölle bleiben aber im Wesentlichen bestehen. Experten sehen in dem Abkommen deshalb eher einen Waffenstillstand als einen umfassenden Friedensvertrag.

Der Text des Abkommens ist bislang noch nicht veröffentlicht worden. China soll nach US-Angaben versprochen haben, seine Importe aus den USA über zwei Jahre um 200 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Davon sollen mindestens 40 Milliarden Dollar den US-Landwirten zugutekommen

- einer wichtigen Gruppe für Trump mit Blick auf die Wahl im

November. Zudem soll der Handelsdeal auch Probleme beim Schutz des geistigen Eigentums und Technologietransfers lösen. Weitere strittige Themen sollen aber erst zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden./jbz/DP/he