China und USA setzen Handelsgespräche fort

PEKING (dpa-AFX) - Im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben beide Seiten am Freitag ihre Verhandlungen fortgesetzt.



Chinas Vize-Premierminister Liu He begrüßte den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin zum zweiten und letzten Tag der aktuellen Gesprächsrunde in einem Pekinger Staatsgästehaus, wo bis zum Abend verhandelt werden sollte.

Detaillierte Angaben zum aktuellen Stand der Gespräche machten beide Seiten zunächst nicht. Die Teams würden keine Anstrengungen scheuen, um ein Abkommen zu erreichen, sagte Gao Feng, ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums, am Donnerstag.

China sei der festen Überzeugung, dass Kooperation die beste Wahl für das eigene Land und die USA sei. Nicht nur die beiden Staaten, sondern die gesamte Welt würde von einer Lösung des Handelsstreits profitiere sagte der Sprecher./jpt/DP/zb