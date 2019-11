China und Griechenland planen engere Zusammenarbeit

ATHEN (dpa-AFX) - China und Griechenland w?llen ihre Kooperation in vielen verschiedenen Wirtschaftsbereichen vertiefen.



Dies erklärten am Montag der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nach einem Treffen in der griechischen Hauptstadt. "Mit der Unterzeichnung von 16 Abkommen eröffnen wir neue Wege", sagte Mitsotakis. "China und Griechenland befinden sich in einer Phase der Reformen und unsere Völker wollen mehr Kooperation", bestätigte Xi Jinping. Das Treffen wurde vom griechischen Staatsfernsehen (ERT) übertragen.

Die Chinesen haben bereits vor Jahren den Hafen von Piräus gepachtet und damit in der EU und im Mittelmeer Fuß gefasst. Sie wollen Piräus zu einem der größten Containerhäfen Europas ausbauen. Zudem wollen die beiden Staaten verstärkt in den Bereichen Tourismus, Bankwesen und Energie sowie Bildung zusammenarbeiten, sagten Xi Jinping und Mitsotakis.

Nach ihren Gesprächen wollten die beiden Politiker den Hafen von Piräus besuchen, in den der chinesische Transportriese Cosco bislang gut 800 Millionen Euro investiert hat. Künftig plant Cosco, weitere 600 Millionen Euro zu investieren, hieß es aus Regierungskreisen in Athen. Griechenland hofft zudem, landwirtschaftliche Produkte nach China zu exportieren, fügte der griechische Regierungschef hinzu./tt/axa/DP/jha