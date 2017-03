China sieht seine Wirtschaft auf Kurs

PEKING (dpa-AFX) - Trotz des langsamsten Wachstums seit 26 Jahren sieht China seine Wirtschaft auf Kurs.



Das Wirtschaftswachstum von 6,7 Prozent im vergangenen Jahr sei "stabil und gesund" gewesen, sagte He Lifeng, der oberste Wirtschaftsplaner des Landes, am Montag am Rande des Volkskongresses in Peking. Auch die Preise hätten sich stabil entwickelt. Chinas Wirtschaft habe zuletzt 30 Prozent zum globalen Wachstum beigetragen. Zur Eröffnung der Plenarsitzung des Volkskongresses in Peking hatte Chinas Premier Li Keqiang am Sonntag ein Wachstumsziel von rund 6,5 Prozent für dieses Jahr ausgegeben./jpt/DP/stk