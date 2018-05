China sieht 'große Differenzen' im Handelsstreit mit USA

PEKING (dpa-AFX) - Trotz Gesprächen auf Spitzenebene haben die USA und China ihre Unstimmigkeiten im Handelsstreit nicht überwinden können.



"Die beiden Seiten haben erkannt, dass es in einigen Fragen immer noch große Differenzen gibt und dass sie ihre Arbeit weiter verstärken und weitere Fortschritte machen müssen", sagte Chinas Vizepremier Liu He laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag nach einem Treffen mit einer von US-Finanzminister Steven Mnuchin geführten Delegation in Peking. Beide Länder seien sich einig, relevante Wirtschafts- und Handelsfragen durch Dialog und Konsultation lösen zu wollen. Es soll ein Arbeitsmechanismus geschaffen werden, um die relevanten Themen weiter zu besprechen.