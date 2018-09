China schlägt zurück: Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar

PEKING (dpa-AFX) - China hat auf die neuen Zölle der USA mit Gegenzöllen reagiert.



Man werde auf amerikanische Waren in Wert von 60 Milliarden US-Dollar Zölle erheben, teilte das chinesische Finanzministerium am Dienstag in Peking mit. Die Zollsätze sollen bei fünf oder zehn Prozent liegen. In Kraft treten sollen die Maßnahmen am 24. September. Sollten die USA weitere Zölle erheben, dann werde China entsprechend reagieren.

China antwortet so auf die in der Nacht auf Dienstag von US-Präsident Donald Trump angekündigten weiteren Einfuhrzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar. Der Zollsatz von zunächst 10 Prozent soll Anfang 2019 auf 25 Prozent steigen. Bereits zuvor hatten die USA zusätzliche Zölle auf chinesische Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar beschlossen./jsl/bgf/nas