China ruft zu friedlicher Beilegung des Nordkorea-Konflikts auf

PEKING (dpa-AFX) - China hat in der Nordkorea-Krise alle Seiten zur friedlichen Beilegung des Konflikts aufgerufen.



Die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates müssten ernsthaft, umfassend und vollständig umgesetzt werden, erklärte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums in Peking am Mittwoch. Alle betroffenen Parteien sollten jegliche Sprache und Handlungen vermeiden, die die Situation verschärfen könnten, hieß es. Zuvor hatte der UN-Sicherheitsrat in New York den jüngsten Raketentest Nordkoreas in einer Sondersitzung einstimmig als "empörend" verurteilt. Die Rakete war am Dienstag über den Norden Japans hinweggeflogen und im Pazifik niedergegangen./ln/DP/stb