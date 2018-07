Nach China nun Indien: Modi will mehr Handel und Austausch mit Afrika

KAMPALA (dpa-AFX) - Nach dem Afrika-Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping startet auch Indiens Premierminister Narendra Modi eine wirtschaftliche und diplomatische Offensive auf dem Kontinent.



"Afrika wird unsere Top-Priorität sein", sagte Modi am Mittwoch in Ugandas Hauptstadt Kampala nach seinem Besuch in Ruanda. "Wir werden unsere Märkte für Afrika offen halten. Wir werden unsere Industrien darin unterstützen, in Afrika zu investieren."

Modi versprach unter anderem, 18 neue Botschaften auf dem Kontinent zu eröffnen. Er und Ugandas Präsident Yoweri Museveni unterschrieben Investitions- und Handelsabkommen im Wert von rund 200 Millionen US-Dollar (etwa 171 Millionen Euro) in den Bereichen Landwirtschaft, Energie und Gesundheit.

Zuvor war Chinas Staatschef Xi zu Besuch in Senegal und Ruanda. Die Volksrepublik ist für etliche afrikanische Länder der größte Handelspartner und investiert viel in die Infrastruktur auf dem Kontinent. Indien sieht sich in Konkurrenz zu China, liegt aber mit seiner Wirtschaftkraft weit hinter dem Nachbarn. In Ostafrika leben viele Menschen mit indischer Herkunft.

Modi und Xi nehmen zusammen mit ihren Amtskollegen Cyril Ramaphosa aus Südafrika, Wladimir Putin aus Russland und Michel Temer aus Brasilien an einem dreitägigen Gipfeltreffen der sogenannten Brics-Staaten in Johannesburg teil. Bei der Zusammenkunft geht es neben Wirtschaftsthemen um neue Technologien und politische Fragen wie Friedenseinsätze in Krisengebieten Afrikas./hwa/DP/jha