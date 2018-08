China kontert neue US-Zölle

PEKING (dts Nachrichtenagentur) - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China eskaliert weiter. Nachdem die US-Regierung am Dienstag neue Zölle im Wert von insgesamt 16 Milliarden US-Dollar gegen chinesische Produkte angekündigt hatte, reagierte China am Mittwoch mit einem Gegenschlag. Die Regierung in Peking kündigte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf US-Waren an.

Das Volumen beträgt ebenfalls 16 Milliarden US-Dollar. Zu den betroffenen Produkten zählen unter anderem Rohöl, Stahlprodukte und Autos. Die neuen Zölle sollen ab dem 23. August in Kraft treten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur