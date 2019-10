China hält sich Maßnahmen gegen US-Handelsbeschränkungen vor

FRANKFURT/PEKING (dpa-AFX) - China hat sich mögliche Vergeltungsmaßnahmen gegen jüngste Handelsbeschränkungen durch die US-Regierung vorbehalten.



China werde gegebenenfalls Maßnahmen zur Gewährleistung der eigenen Interessen ergreifen, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Dienstag vor Journalisten. Er wurde zuvor gefragt, ob China auf den jüngsten Vorstoß der US-Regierung im Handelskonflikt der beiden größten Volkswirtschaften der Welt reagieren werde.

Wegen einer "brutalen Unterdrückung" der muslimischen Minderheit der Uiguren hatten die USA in der Nacht zum Dienstag 28 chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen auf eine schwarze Liste gesetzt. Dadurch würden Exporte an diese Unternehmen eingeschränkt, hieß es in einer Mitteilung des Handelsministeriums. Die betroffenen Unternehmen würden in eine Liste von Organisationen aufgenommen, von denen davon ausgegangen werde, dass sie ein Risiko für die nationale Sicherheit oder die außenpolitischen Interessen darstellten.

Der jüngste Schlagabtausch erfolgte nur wenige Tage vor neuen Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Das Weiße Haus hatte mitgeteilt, Washington wolle Ende der Woche die Verhandlungen mit Peking wieder aufnehmen./jkr/jsl/jha/