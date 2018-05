China hält VW-Tochter Audi beim Absatz auf Trab

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die VW-Tochter Audi kann auch im April weiter auf China als Absatzmotor setzen.



Im vergangenen Monat lieferte Audi dank des weltgrößten Automarkts 3,1 Prozent mehr Fahrzeuge und damit insgesamt 160 900 Wagen aus, wie das Unternehmen am Dienstag in Ingolstadt mitteilte. Ohne das Plus von 13,5 Prozent in China hätte es weltweit aber einen Rückgang gegeben. In Europa und auch im Heimatmarkt Deutschland lieferte die VW-Premiumtochter weniger Autos aus.