China größter Produzent von Kakis: Ernte läuft auf Hochtouren

PEKING (dpa-AFX) - In China, dem weltweit größten Produzenten von Kakis, läuft die Ernte der orangefarbenen Frucht auf Hochtouren.



Die als gesund geltenden Kakis ähneln von der Form her Tomaten und sind immer häufiger auch in deutschen Supermärkten zu finden. Häufig wird die süße, saftige Frucht roh und im Salat gegessen, gilt aber auch zu Soßen gekocht als sehr schmackhaft zu Fleischgerichten.

China ist mit Abstand der größte Produzent von Kakis, gefolgt von Korea und Japan. Wie aus einem Anbaugebiet bei der Hafenstadt Xiamen in der südchinesischen Provinz Fujian berichtet wurde, sind die Preise dort in der angelaufenen Herbstsaison überraschend gefallen. Über die Preisentwicklung landesweit oder im Export wurden allerdings keine Angaben gemacht./lw/DP/mis