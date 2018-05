China gibt Bayer-Augenmedikament Eylea für weitere Indikation frei

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BERLIN (dpa-AFX) - Dem Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer winkt in China weiteres Wachstum für sein wirtschaftlich wichtiges Augenmedikament Eylea.



China habe das Medikament zur Behandlung der neovaskulären (feuchten) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD) zugelassen, wie der Dax -Konzern am Freitag in Berlin mitteilte. Dies sei eine schnell fortschreitende Erkrankung, die unbehandelt innerhalb weniger Monate zur Erblindung führen kann.

Nach der Behandlung des diabetischen Makulaödems (DMÖ) handelt es sich bei nAMD um die zweite Indikation, für die Eylea in China zugelassen ist. DMÖ ist ein häufiges Augenleiden infolge der Zuckerkrankheit.

Bayer hält für Eylea die Vermarktungsrechte außerhalb der USA. Der Entwicklungspartner Regeneron besitzt sie für die USA. Für die Leverkusener ist das Medikament ein wichtiger Wachstumstreiber im Pharmageschäft. 2017 waren die Erlöse mit dem Mittel wechselkursbereinigt um 18,5 Prozent auf fast 1,9 Milliarden Euro gestiegen. Das waren rund 11 Prozent des Umsatzes der Pharmasparte./mis/jha/