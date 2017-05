China erwägt Einführung von antizyklischen Faktor beim Yuan-Fixing

PEKING (dpa-AFX) - Die Notenbank Chinas will die Regeln für die tägliche Festsetzung des Yuan-Kurses ändern.



Es solle ein "antizyklischer Faktor" bei der Festlegung des Mittelkurses eingeführt werden, teilte die chinesische Regierung am Freitag in Peking mit. So sollen erratische Kursausschläge und Herdenverhalten am Devisenmarkt vermieden werden.

Die Notenbank orientiert sich bei der täglichen Festlegung des Mittelkurses bisher an der Wechselkursentwicklung vom Vortag. Tendiert der Yuan also fester zum Dollar, setzt die Zentralbank den Mittelkurs einen Tag später in aller Regel höher fest. Um diesen Mittelkurs darf der Yuan im Handel nach oben und unten um je zwei Prozent schwanken. Künftig sollen starke Kursschwankungen teilweise herausgerechnet werden./jsl/jkr/stb