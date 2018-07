China erörtert neue Investitionen in Ost- und Mitteleuropa

SOFIA (dpa-AFX) - Der chinesische Regierungschef Li Keqiang spricht am Samstag in der bulgarischen Hauptstadt Sofia mit seinen Amtskollegen aus Mittel- und Osteuropas über neue Investitionen.



Bei diesem siebten Treffen im Format 16+1 geht es um Kooperation in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Technologien, Landwirtschaft und Tourismus. Das Forum soll nach Information der bulgarischen Regierung die "offene und pragmatische Zusammenarbeit" vertiefen. Chinas alljährliche Treffen mit Vertretern Mittel- und Osteuropas reihen sich in das Gesamtprojekt Neue Seidenstraße ein, das China wirtschaftlich mit Europa verbinden soll. Parallel zum Treffen der Regierungschefs kommen in Sofia 1000 Unternehmer aus den Teilnehmerstaaten zusammen./el/DP/men