China erlaubt Rockwell-Übernahme durch United Technologies

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

PEKING/FARMINGTON/CEDAR RAPIDS (dpa-AFX) - Nach den USA gibt auch China grünes Licht für die milliardenschwere Luftfahrtübernahme von Rockwell Collins durch United Technologies .



Der US-Mischkonzern hatte bereits Anfang Oktober nach Zugeständnissen von US-Aufsehern die Erlaubnis bekommen, den Flugzeugausrüster Rockwell Collins für 23 Milliarden Dollar (20,2 Mrd Euro) Kaufpreis zu übernehmen.

Am Freitag stimmte nun auch die Pekinger Behörde für Marktregulierung zu. Die Aktie von Rockwell Collins legte im vorbörslichen Handel in New York um fast 10 Prozent zu. Investoren hatten zuvor Sorge, dass der Handelsstreit zwischen dem Weißen Haus und China einen Strich durch das Vorhaben machen könnte.