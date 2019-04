China erlässt Gesetz über Auslandsinvestitionen -- Guangxi setzt sich für die weltweite Förderung industrieller Investitionen ein

Finanztrends Video zu



Nanning, China (ots/PRNewswire) - Am 15. März trat ein Gesetz überAuslandsinvestitionen der Volksrepublik China in Kraft, das auf dieEntschlossenheit der Nation in Bezug auf ihr öffnungspolitischesBestreben hinweist. Am 28. März hielt die Investment Promotion Agencyder autonomen Region Guangxi Zhuang eine Pressekonferenz, um diebedeutendsten Unterfangen der Region in Bezug auf industrielleInvestionen im Jahr 2019 vorzustellen. Die Tatsache, dass globaleUnternehmer eingeladen wurden, demonstriert eine proaktive Haltung.Guangxi befindet sich in der chinesischen Region Lingnan und istder einzige Standort im Westen Chinas mit Hafenzugang. DieEinwohnerzahl beläuft sich auf über 56 Millionen. Das Gebiet eignetsich für das Öffnungsbestreben, gilt als wichtiger Lieferant vonRohstoffen und Agrarprodukten sowie als Arbeitnehmer und Empfängerindustriellen Transfers der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater BayArea. Darüber hinaus ist Guangxi dauerhafter Gastgeber derChina-ASEAN Expo und gilt als wichtiger Zugang zum HandelskorridorOne Belt, One Road.Der Pressemitteilung war zu entnehmen, dass Guangxi im Jahr 2018ein großangelegtes Programm zur Optimierung der wirtschaftlichenRahmenbedingungen in die Wege geleitet hatte, das innerhalb dernächsten drei Jahre sowohl das Rechtmäßigkeitsniveau als auchInternationalisierung und Zweckmäßigkeit fördern soll. Guangxi wird2019 seine bedeutende Durchbruchjahreskampagne für die Förderungindustrieller Investitionen vertiefen, sich auf die Erfordernisse zur"Stärkung von Führungskompetenzen, der Handelskette sowieindustrieller Cluster" konzentrieren, Schlüsselindustrien wieGesundheitswesen, Big Data, Logistik, innovative Produktion, neueMaterialien und neuer Energie vertieft Aufmerksamkeit zukommen lassenund seinen Plan zur Förderung industrieller Investitionen umsetzen.Die Pressemitteilung informierte über Guangxis wichtigste Projektezur Investitionsförderung:Verbessertes Gesundheitsbewusstsein: Einführung von Projekten inIndustriebereichen wie allgemeines Wohlergehen und Seniorenbetreuung,Gesundheitstourismus, Freizeitsport, kulturelle Unterhaltung, Animeund Comics, gesunde Ernährung, Landwirtschaft auf Selenbasis,Biomedizin sowie weitere Industrieprojekte.Big Data: Entwicklung und Pflege von Projekten im BereichAnwendungstechnik sowie neu entstehender Dienstleistungsformate wieBig Data, Cloud Computing, Block Chain, IoT, Stimm- undBilderkennung; neue Projekte in Branchenbereichen der nächstenGeneration wie Mart Terminal, Wearables, biegsame Bildschirme(flexible display screen) und Quantenkommunikation.Optimierte Logistik: Projekte zur Einführung von Logistikparks wieSeehäfen, Flusshäfen, Fahrbahnanschlüsse, Flughäfen undInformationsports, Infrastruktur-Baumaßnahmen sowie Industrieprojektewie Third Party Logistics, Kühlketten, E-Commerce und intelligenteLogistik-Technik.Innovative Fertigung: Projekte in Industriebereichen wie Robotik,3D-Druck, UAV, intelligente Fahrzeuge, aeronautische und maritimeAusrüstungsgüter, moderne Ausstattungen für den Schnellverkehr,Wissenschafts- und Technologiedienste, Kultur und Kreativität.Neuartige Werkstoffe: F&E-Projekte mit Hinblick aufzukunftsweisende Werkstoffindustrien wie feine und tiefeAluminiumverarbeitung, Seltene Erden-Energy-Drinks,Nano-Kalziumcarbonat, Laserglas, umweltfreundliche Baustoffe sowieweitere qualitativ hochwertige nichtmetallische Materialien, Grapheneund Hochtemperatursupraleiter.Neue Energie: Neue Industrieprojekte wie NEV-Gesamtfahrzeuge,Schlüsselkomponenten und -zubehör wie Batterie und Motor,effizienzstarke Solarenergie, Meeresenergie,Biomassenenergietechnologie und -anwendung, Technologien zurEnergieeinsparung, Umweltschutztechnik undWerkstoffrecycling-Technologien.Guangxi beabsichtigt, die tatsächlich genutztenAuslandsinvestitionen im Jahr 2019 auf 750 Millionen USD zu erhöhen,was einer Steigerung von 50 % entspricht. In Anbetracht dessen setztGuangxi sich für ein optimiertes Geschäftsumfeld ein, um aufnationaler Ebene in sieben Geschäftsumfeldindikatoren wieUnternehmensgründung, Projektanträge für Engineering- und Bauvorhabenund Immobilienregistrierung Tier 1-Standards zu entsprechen.Gleichzeitig wird Guangxi sich mit Chongqing, Sichuan und weiterenProvinzen und Städten im Westen Chinas zusammenschließen, um dieErrichtung eines neuen internationalen Land-See-Korridors imwestlichen China sowie internationale Kooperation zu fördern. DieInvestment Promotion Agency der autonomen Region Guangxi Zhuangplädiert für den wirksamen Einsatz der Vorteile professionellerOrganisationen zur Investitionsförderung in aufstrebenden Industriensowie professionalisierter und zielgerichteter Aktivitäten zurInvestitionsförderung, um diesbezüglich ein globales Netzwerk zuerrichten.Pressekontakt:Herr ZengTel.: 86 10 63074558Original-Content von: The Investment Promotion Agency of Guangxi Zhuang Autonomous Region, übermittelt durch news aktuell