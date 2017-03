China enthüllt neuen Militäretat - Anstieg historisch niedrig

PEKING (dpa-AFX) - Der Anstieg des neuen chinesischen Militäretats ist mit nur sieben Prozent so niedrig wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr.



Mit Verspätung enthüllte die Nachrichtenagentur Xinhua am Montag die genauen Zahlen, die im Haushaltsentwurf fehlten. Danach steigen die Verteidigungsausgaben genau um sieben Prozent auf 1,044 Billionen Yuan (heute umgerechnet 142 Milliarden Euro), wie die Staatsagentur über den Kurznachrichtendienst Weibo berichtete. In einem Bruch mit jahrzehntealter Praxis enthielt der Haushaltsentwurf, der den 2900 Delegierten am Sonntag zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses vorgelegt worden war, zunächst keine genauen Zahlen./lw/DP/stk